La Policía inicia el desalojo de la antigua cárcel de Palma

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, un operativo que se desarrolla desde las 12.00 horas en cumplimiento del auto judicial dictado el pasado 29 de mayo y que avala la actuación por el grave riesgo para la seguridad existente en el recinto.

El dispositivo, coordinado entre ambos cuerpos policiales y acordado en la Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada la semana pasada, se prolongará durante toda la jornada. En la zona también permanecen efectivos de los servicios sociales municipales y una ambulancia del 061 para atender cualquier incidencia.

El primer teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet, ha accedido al recinto para supervisar la operación. También se han personado en la antigua cárcel la directora general de Servicios Sociales, Patricia Pizá, y el director general de Función Pública, Alberto Abad.

La actuación pone fin a meses de trabajo para vaciar progresivamente las instalaciones, ocupadas desde hace años. Según el censo elaborado al inicio del procedimiento, en los módulos de la antigua cárcel vivían 206 personas. Esa cifra se ha reducido paulatinamente hasta situarse actualmente en torno a las 70.

Además, el Ayuntamiento ha informado de que, en coordinación con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.

Redacción digital

Riesgo de incendio y problemas de evacuación

El Consistorio inició el proceso de recuperación del inmueble el pasado febrero al considerar que las condiciones del edificio suponían un peligro para quienes residían en él y para el entorno. Entre los factores señalados figuran el riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las dificultades de evacuación detectadas en las instalaciones.

El juzgado autorizó el desalojo apenas cuatro horas después de recibir la solicitud municipal. En su resolución, consideró acreditada la existencia de un riesgo "real, grave y actual" para la vida y la integridad física de las personas que permanecían en el recinto, basándose en informes de la Policía Local, los servicios de bomberos y Sanidad.

Vigilancia permanente y tapiado

Una vez finalice el operativo, la Policía Local mantendrá vigilancia permanente las 24 horas del día para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la seguridad de la zona. Posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado de las instalaciones para impedir el acceso al recinto.