¿Palma o Barajas? Los gazapos de Locare que delatan un cortapega

El Ayuntamiento ha autorizado los 167 alquileres de precio limitado que la promotora madrileña Locare levantará en dos solares municipales... ¿de Palma? Consultando la memoria de ambos proyectos no queda claro. Se trata de dos documentos extensos y detallados, pero con decenas de páginas que se repiten en uno y en otro, gazapos incluidos.

Las promociones se trasladan a Madrid

Por ejemplo, cuando se aborda la gestión de residuos y las dos promociones que en teoría se levantarán en los barrios del Camp Redó y Son Ferragut se trasladan a Barajas: «Si bien en Barajas actualmente la recogida de todas las fracciones se realiza de forma centralizada, se prefiere habilitar dos espacios ya acondicionados como cuartos de basuras para todas las fracciones de recogida puerta a puerta (envases, orgánica, varios, vidrio y papel)».

Más deslices

La referencia a «Barajas» delata un cortapega de memorias de otros proyectos urbanísticos que Locare ha construido en Madrid. Y no es un desliz aislado. En la documentación correspondiente a la promoción de Camp Redó, cuando se aborda la cuestión de la ventilación de los espacios de los futuros desarrollos, se ha colado una referencia a «Cañaveral». Se trata de una promoción de alquileres construida por la misma promotora en la localidad madrileña de Vicálvaro.

¿Altas calidades por 110.000 euros cada vivienda?

Gazapos al margen, hay otros aspectos llamativos en las memorias de ambos proyectos. Por ejemplo, el presupuesto de ejecución material de las 87 viviendas previstas en Camp Redó asciende a 9.653.556 euros. Es decir, 110.960 euros la unidad, un 40% más baratos que la media. Es lo que le costará a Locare construirlos y serán los plurifamiliares más baratos que se edificarán en Palma en lo que llevamos de 2026.

Presupuestos que levantan suspicacias

Estas cifras se repiten en la promoción prevista en Son Ferragut, donde cada una de las 80 viviendas planeadas le costarán a Locare un total de 112.714 euros. La modestia de estos presupuestos han levantado algunas suspicacias en Cort. «Construirán con bajas calidades y a cambio cobrarán alquileres astronómicos», apuntan los críticos con la adjudicación de los dos solares municipales a la promotora madrileña durante los próximos 75 años.