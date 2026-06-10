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Instalan casetas prefabricadas en la puerta del parque de bomberos para instalar a los okupas de la cárcel

Se trata de una medida temporal para acoger a las personas que no tengan otro alojamiento inmediato

Instalan casetas prefabricadas en la puerta del parque de bomberos para instalar a los okupas de la cárcel

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Instalan casetas prefabricadas en la puerta del parque de bomberos para instalar a los okupas de la cárcel / B. Arzayus

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Operarios municipales han instalado esta mañana unas casetas prefabricadas en el exterior del Parc Central de los Bombers de Palma, en el polígono de Son Morro, para albergar a las personas que sean desalojadas de la antigua prisión y no tengan otro alojamiento inmediato, según ha confirmado Cort en un comunicado.

Las casetas, cuatro módulos prefabricados climatizados, han sido colocados a primera hora de la mañana en uno de los laterales de la calle que da acceso al parque de bomberos. La instalación se ha llevado a cabo poco antes de que se iniciara la operación para desalojar a los okupas de la cárcel antigua, que se está desarrollando durante toda la mañana.

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Se trata de una medida temporal y a corto plazo, ya que Cort ha informado que solamente estarán disponibles durante dos noches de 19:30 a 9:00 horas, para dar un primer alojamiento a las personas que sean obligadas a abandonar el recinto de la antigua prisión. Dichas casas modulares cuentan con camas facilitadas por la Cruz Roja.

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