Empieza el derribo de Cas Coronel pese a la movilización vecinal para proteger el singular edificio del barrio de Son Serra-La Vileta de Palma

Pese a la movilización vecinal y las peticiones al Ayuntamiento de Palma para que suspendiera cautelarmente las obras de demolición de la singular edifición del barrio Son Serra-La Vileta, el derribo de Cas Coronel ha empezado este miércoles con la demolición de un muro exterior y de la torre de la construcción, después de que el martes entrara toda la maquinaria pesada en los terrenos.

"Han empezado la demolición de la torre sin respetar la planificación del proyecto, que preveía retirar primero la carpintería y otros elementos interiores", ha denunciado ARCA." Quieren actuar con rapidez para dañar el edificio y comprometer su integridad en caso de que la administración reaccione y paralice las obras cautelarmente. Un comportamiento que, a priori, resulta poco ético", ha considerado la entidad proteccionista.

Salvem Cas Coronel y ARCA han solicitado celeridad al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y al Consell de Mallorca para que suspendan cautelarmente la licencia de demolición de la singular vivienda y esperan una respuesta positiva que suspenda cautelarmente la demolición y permita estudiar la idoneidad de preservar la vivienda

En solo tres días se han recogido más de 700 firmas, que serán entregadas próximamente al Ayuntamiento de Palma y al Consell de Mallorca. Esta rápida respuesta ciudadana ha animado a vecinos y entidades y mantiene viva la expectativa de que la casa pueda finalmente conservarse. ARCA reafirma, apoyándose en nuevos testimonios, que la casa y su entorno reúnen valores suficientes para garantizar su conservación y rehabilitación. Por ello, ante una decisión que considera precipitada y que no ha tenido en cuenta su singularidad arquitectónica y patrimonial, la entidad insistirá en la necesidad de realizar una valoración técnica especializada que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo.

Trabajos de demolición en la torre de Cas Coronel / ARCA

Por su parte, Més per Palma se ha sumado a las críticas por los trabajos de demolición iniciados en Cas Coronel, que a su parecer son consecuencia de la política urbanística que lleva a cabo el Ayuntamiento de Palma.

Según han sostenido los ecosoberanistas este caso "confirma que cuando el PP gobierna el patrimonio se destruye". También han afeado que el alcalde, Jaime Martínez, no haya atendido las reclamaciones de las entidades vecinales y haya priorizado "los intereses especulativos".

El partido ha reclamado la paralización inmediata de las actuaciones en Cas Coronel y su catalogación urgente para proteger aquello que todavía no ha sido alterado, así como la ampliación del Catálogo de Patrimonio Histórico y la recuperación de los instrumentos urbanísticos que garantizaban la protección de los barrios históricos de Palma.

Los ecosoberanistas han explicado que este caso es el último de una cadena de pérdidas patrimoniales que, según sostienen, se han agravado desde que el equipo de gobierno suprimió el Plan de Ordenación Detallada (POD) aprobado en la pasada legislatura, que ampliaba el catálogo de protección del patrimonio de la ciudad.

La desaparición de este planeamiento, según Més, dejó sin protección 330 elementos etnológicos en suelo rústico, como molinos o acequias, y 250 edificios urbanos que habían sido identificados y preservados durante la pasada legislatura. "Esta norma, si estuviera vigente, evitaría lo que está pasando en Cas Coronel", ha señalado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, quien ha acusado al PP de retirar la norma por estar "en contra de la memoria de Palma" y de querer una ciudad "sin carácter ni personalidad".