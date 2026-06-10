El Ayuntamiento de Palma compensa con 282.944 a los promotores de los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià suspendidos por la tragedia de Ademuz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles una compensación de 282.944,36 euros a las empresas promotoras de los conciertos de Sant Sebastià suspendidos en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Ademuz. Según ha informado el consistorio, el importe total corresponde a los gastos acreditados por las empresas adjudicatarias derivados de la preparación y organización de los espectáculos que finalmente no pudieron celebrarse.

De esta forma, Nou Espectacles i Esdeveniments SL recibirá 116.173,80 euros por el lote 4 de la plaza de España. Bagur Produccions SL , 49.948,80 euros por el lote 5 de la plaza de Cort. Grup Trui Mallorca, 22.385,00 euros por el lote 6 de la plaza Major. Y finalmente la empresa Zoo Music Produccions SL será comprensada con 94.436,76 euros por el lote 7 de la plaza Joan Carles I.

El Ayuntamiento de Palma canceló todos los actos oficiales programados por el consistorio con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde murieron 46 personas y 292 resultaron heridas

"La decisión se adopta con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro", justificó el Ayuntamiento de Palma. Como muestra del duelo oficial, desde las 12.00 horas del 19 de enero hasta la medianoche del día 23 de, las banderas del Ayuntamiento ondearon a media asta. Además, Cort recomendó a los organizadores de actividades no oficiales que suspendieran el resto de celebraciones.