Alerta vecinal por el derribo de un murete en la parcela de la villa singular de la Vileta
La maquinaria entra en el solar de Cas Coronel y ARCA reclama suspender cautelarmente la licencia de demolición del chalet
El derribo de un muro que rodea Cas Coronel, la villa con torre de la Vileta que tiene aprobada una licencia de demolición, han puesto en alerta a ARCA y a la plataforma vecinal constituida para salvar esta vivienda singular.
Según han explicado en un comunicado, los trabajos iniciados afectan a un murete que delimita la propiedad "inservible e inacabado que se construyó probablemente en 2010". Aun así, la entrada de maquinaria y el inicio de movimientos sobre el terreno han disparado la inquietud entre los vecinos y reclamanceleridad al área de Urbanismo de Palma y al departamento de Patrimonio del Consell para que suspendan cautelarmente la licencia.
La plataforma ciudadana y la entidad conservacionista consideran que todavía hay margen para actuar porque la vivienda sigue intacta. "La casa, a día de hoy, no se ha tocado", subrayan, motivo por el que insisten en que las administraciones deberían "mover ficha antes de que sea tarde".
Más de 700 firmas
Por otro lado, ARCA asegura que la campaña en defensa del inmueble ha reunido ya más de 700 firmas en solo tres días, una respuesta que interpreta como prueba de que existe un apoyo vecinal claro a favor de la conservación y catalogación de Cas Coronel, al considerar que forma parte del paisaje y de la memoria del barrio.
Este lunes, grupos de residentes volvieron a concentrarse en el exterior de la finca para preparar nuevas acciones informativas y seguir de cerca los trabajos de limpieza y nivelación del solar. En el entorno persiste la incredulidad por una decisión que, a ojos de muchos vecinos, rompe con la idea asumida durante años de que el edificio principal acabaría conservándose.
ARCA sostiene además que dispone de nuevos testimonios que refuerzan el valor arquitectónico y patrimonial de la casa y su entorno. Por ello, insiste en que antes de consumar el derribo debe realizarse una valoración técnica experta que, a su juicio, no se ha hecho hasta ahora con el rigor suficiente.
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