El reloj de Cort lleva dos días parado por obras en el edificio del Ayuntamiento
El Consistorio informa de que En Figuera volverá a ponerse en marcha este miércoles
En la tercera planta se están llevando a cabo trabajos para habilitar una nueva sala de prensa
El histórico reloj de la fachada del Ayuntamiento de Palma, En Figuera, volverá a ponerse en marcha este miércoles a primera hora después de permanecer parado desde el lunes a causa de las obras que se están ejecutando en el edificio de Cort. Se trata del elemento más reconocible del edificio consistorial y protagonista de las Navidades porque da la bienvenida al Año Nuevo.
Según ha informado el Ayuntamiento, la interrupción del reloj se debe a los trabajos de adecuación que se llevan a cabo en la tercera planta del Consistorio, donde se está habilitando la futura sala de prensa municipal. El reloj permanece detenido desde este lunes por la incidencia derivada de esa actuación.
Trabajos de mantenimiento
El parón técnico ha servido además para acometer trabajos de limpieza, revisión y mantenimiento del mecanismo. El Consistorio explica que el relojero municipal ha aprovechado estos dos días para intervenir sobre la maquinaria de En Figuera con el objetivo de garantizar "su correcto funcionamiento y conservación".
La previsión del Ayuntamiento es que el reloj recupere su actividad este miércoles una vez concluyan las actuaciones necesarias en esta parte del edificio.
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