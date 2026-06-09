El parque hinchable más grande de España llega a Palma: horarios, precios y juegos

El parque hinchable más grande de España llega a Palma con más de 5.000 metros de diversión. Ubicado cerca del Palma Aquarium cuenta diferentes zonas, juegos y actividades de lunes a domingo.

Los 5.000 metros de diversión son un espacio ilimitado para saltar, deslizar y reírse en el "mayor parque hinchable de Mallorca", explican en su página web sobre el Mega Jump Park. En 2025 estaban ubicados en s'Illot.

Diferentes juegos

El parque cuenta con zona de obstáculos, de castillo, carpa de descanso y una zona de calzado. Los diferentes juegos y actividades son: tobogán, muro ninja, bola flotante, muro de esclada, salto libre, juego de lanzamiento y carrera de obstáculos. También cuenta con una zona de relajación y de comida.

El precio varía según los días escogidos. De lunes a jueves, la entrada cuesta catorce euros y, de viernes a domingo, es de 16 euros. Para grupos, considerado a partir de cinco, son doce euros por persona.

Horarios y precios

Está abierto todos los días con un horario desde las 16 horas hasta las 23:30. El tiempo de cada entrada es de noventa minutos y está recomendado para personas desde los 3 a los 99 años.

Una de las condiciones obligatorias para entrar en el parque es utilizar calcetines antideslizantes. Su precio, que se puede comprar en el recinto, es de cuatro euros por par y pueden reutilizarse después de lavarlos. También se pueden traer calcetines antideslizantes propios de otras marcas.

Por otra parte, las mujeres embarazadas tienen entrada gratuita y no necesitan ticket. Sin embargo, por razones de seguridad, no se permite el acceso a las zonas inflables.

Empleos en Mallorca

En una publicación de Instagram del pasado viernes destacan que están buscando personal para diferentes áreas: Check-in y atención al cliente, supervisión del parque, seguridad, servicio y apoyo general, zona de animación y juego.