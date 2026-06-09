Palma autoriza otras 80 viviendas de alquiler limitado en un solar municipal de Son Ferragut

La Gerencia de Urbanismo de Palma ha autorizado este martes la licencia para construir 80 viviendas de alquiler de precio limitado en Son Ferragut, una promoción que se levantará en la calle Isabel de Villena, 6 y que completa la primera fase del plan de choque municipal de vivienda. Está previsto que las obras empiecen este mes de junio.

La autorización llega apenas una semana después de que el Ayuntamiento aprobara la construcción de otras 87 viviendas del mismo régimen en un solar de Camp Redó, de modo que la primera fase del plan suma finalmente 167 pisos, uno más de los 166 previstos inicialmente. Según ha destacado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, el Consistorio ha activado en pocos días “casi 170 viviendas de alquiler a precio limitado destinadas a residentes de Palma”, cuyas obras comenzarán este mismo verano.

Las dos promociones se levantarán sobre solares municipales adjudicados mediante derecho de superficie durante 75 años a la promotora madrileña Locare, que será la encargada de desarrollar y comercializar estos futuros alquileres.

El Ayuntamiento recuerda que estas viviendas estarán sujetas a rentas reguladas conforme a la normativa autonómica y que incorporarán cupos reservados para colectivos concretos, entre ellos menores de 35 años, mayores de 65 y familias monoparentales.

Cort enmarca esta licencia dentro de una estrategia más amplia para ampliar la oferta de vivienda asequible en Palma. En ese sentido, el equipo de gobierno subraya que los lotes de la primera fase que quedaron desiertos serán asumidos directamente por el propio Ayuntamiento para garantizar el desarrollo completo del plan.

Además, el Consistorio ya trabaja en una segunda fase del plan de choque municipal, que prevé más de 800 viviendas distribuidas en siete solares municipales, acompañadas de nuevos equipamientos para responder a las necesidades de distintos barrios de la ciudad.

Otras nueve viviendas asequibles en la calle Arxiduc Lluís Salvador

Por otro lado, al margen de ese plan de choque, la Gerencia de Urbanismo también ha concedido este martes la licencia para la construcción de un edificio de 20 viviendas, de las cuales nueve estarán igualmente acogidas al régimen de precio limitado.

A ello se suman las distintas licencias que se autorizan de forma habitual para el cambio de uso de locales u oficinas a viviendas, algunas de ellas también bajo el régimen de precio limitado, "con el objetivo de incorporar nuevas viviendas al mercado residencial de Palma", ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.