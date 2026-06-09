ARCA exige la suspensión cautelar del derribo de Cas Coronel al tratarse de "una villa singular"

La Asociación para la Rehabilitación de Centros Antiguos (ARCA) ha exigido este martes en la reunión de la gerencia de Urbanismo de Palma la suspensión cautelar de la licencia de demolición de Cas coronel, una villa con torre situada en Son Serra, en el barrio de la Vileta por ser un edificio singular.

ARCA ha planteado ante la Gerencia varios argumentos para amparar la suspensión de la demolición, al tratarse de un edificio singular dentro de un núcleo tradicional, ha informado en un comunicado.

El expediente de demolición trata la casa como una simple "vivienda unifamiliar aislada", cuando se trata de "una villa singular con torre, jardín, muro perimetral, arbolado de gran porte y una imagen muy reconocible en Son Serra La Vileta", ha cuestionado ARCA.

La entidad conservacionista destaca el estilo ecléctico y regionalista del edificio que no constituye "una construcción banal ni una ruina sin interés, sino una edificación con valores arquitectónicos, ambientales y vecinales que merecen ser estudiados en lugar de autorizar de manera automática su desaparición".

Apelando a la Ley de Patrimonio de Baleares, ARCA considera que el punto "más débil" del expediente es que la supuesta comprobación patrimonial se limita a una declaración de que el edificio "no está protegido" ni incluido en catálogo.

Que un edificio no esté catalogado "no equivale a demostrar que no tenga valor", denuncia ARCA, que advierte de que no consta un estudio histórico, arquitectónico, ambiental o paisajístico serio.

Otro punto que tilda de "sensible" es que la licencia se apoya en una entidad colaboradora, sin que por ahora conste una valoración patrimonial municipal exhaustiva, cuando "en un edificio con estas características, lo mínimo habría sido comprobar algo más que si estaba o no catalogado".

Valor patrimonial "no evaluado"

ARCA manifiesta su preocupación por la rapidez de la tramitación porque el proyecto entró en el Ayuntamiento el 6 de mayo y la propuesta de concesión de la demolición se firmó el 15 de mayo, con visto bueno el 18, cuando para evaluar "una demolición irreversible de un edificio singular debería haberse extremado la cautela y pedido una valoración patrimonial específica antes de conceder la licencia.

ARCA ha reclamado de forma urgente tanto al Ayuntamiento de Palma como al Consell de Mallorca la suspensión cautelar de la demolición y una valoración patrimonial rigurosa por parte de las administraciones competentes.

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