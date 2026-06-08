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El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda

La histórica marca, integrada en desde 1996 en la multinacional del lujo LVMH, abrirá próximamente un local en la milla de oro de Palma coincidiendo con su 180 aniversario

La firma abrió por primera vez en Palma en 1954, primero en el Born y después en la esquina entre Jaume III y la plaza Joan Carles I, donde se despidió en 2017

Imagen de la nueva tienda de Loewe en el Paseo del Born de Palma, en el local contiguo a Louis Vuitton

Imagen de la nueva tienda de Loewe en el Paseo del Born de Palma, en el local contiguo a Louis Vuitton / Raúl Sanz

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Miguel Vicens

Raúl Sanz

Palma

Loewe volverá a contar con una tienda propia en Palma y lo hará regresando a sus orígenes. Coincidiendo con su 180 aniversario, la firma de moda y complementos de lujo abrirá una nueva boutique en el Paseo del Born, en los bajos del edificio anexo a Can Alomarque hace esquina con la calle de L’Estanc, hasta ahora una sucursal del Banco de Santander, con lo que recuperará de esta forma su presencia en la principal arteria comercial de alta gama de la capital balear.

La marca cerró su tienda en Palma en septiembre de 2017, un establecimiento que se encontraba en la avenida Jaume III, en la esquina con la plaza de Joan Carles I. Desde entonces, los productos de Loewe han seguido comercializándose exclusivamente a través de los centros de El Corte Inglés de Palma.

El retorno al Born tiene también un marcado componente histórico. La primera tienda de Loewe en Palma abrió sus puertas en 1954, precisamente en este emblemático paseo, donde permaneció hasta 1998, cuando la firma trasladó su actividad a Jaume III. Fuentes del sector apuntan que, desde el cierre de la última boutique propia en la ciudad, la compañía había mantenido el objetivo de encontrar un nuevo local en la misma zona para recuperar su presencia en el corazón del comercio de lujo de Mallorca.

La firma española forma parte desde 1996 del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), el mayor conglomerado mundial de artículos de lujo. Louis Vuitton abrió en Palma en 2010, en una esquina del histórico edificio de Can Alomar del Paseo del Born. Y tras su última reforma de 2024 ha multiplicado su espacio comercial por cuatro, ocupando hasta los 391 metros cuadrados distribuidos en dos plantas de su emblemático inmueble, con el efecto simbólico de quedarse con la fachada principal del edificio.

La nueva tienda de Loewe en el Paseo del Born hace esquina con la calle de L'Estanc

La nueva tienda de Loewe en el Paseo del Born hace esquina con la calle de L'Estanc / Raúl Sanz

Loewe refuerza todavía más el posicionamiento del Paseo del Born en el comercio de lujo

La apertura de Loewe, cuya nueva tienda será vecina a Louis Vuitton, refuerza el posicionamiento del Paseo del Born como la gran avenida del lujo en Baleares. En los últimos años, esta emblemática vía ha concentrado la llegada y expansión de algunas de las marcas más exclusivas del mercado internacional, entre ellas la propia Louis Vuitton, pero también Bulgari, Hugo Boss, Max Mara, Twinset y Escada, además de establecimientos de referencia como Rialto Living y Relojería Alemana, y todo el imperio de tiendas de Inditex.

A este proceso de consolidación se sumará próximamente la apertura de una boutique de Rolex, una incorporación que, junto al regreso de Loewe, confirma la creciente atracción que ejerce el Born sobre las grandes firmas internacionales. Con ello, el paseo afianza su condición de escaparate del lujo en Mallorca y se consolida como uno de los enclaves comerciales más exclusivos del Mediterráneo.

Noticias relacionadas y más

Palma se sumará de esta forma a la red de tiendas de la marca en España, que cuenta con establecimientos en Madrid, Barcelona Valencia Sevilla Bilbao San Sebastián, Marbella, A Coruña, Las Palmas,Granada Murcia.

Loewe abrirá su tienda en Palma coincidiendo con el 180 aniversario de la marca, que se conmemora en 2026

Loewe abrirá su tienda en Palma coincidiendo con el 180 aniversario de la marca, que se conmemora en 2026 / Raul Sanz

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