Movilización vecinal para frenar el derribo de la histórica villa Cas Coronel de La Vileta

La amenaza de derribo sobre Cas Coronel, un chalet con torre que no estaba catalogado, ha activado la respuesta vecinal en la Vileta y Son Serra. Unas treinta personas se han organizado con el apoyo de ARCA y de varias asociaciones de vecinos para constituir un colectivo que tratará de evitar la demolición de esta casa singular, situada en la esquina entre Costa de Saragossa y Blanes.

La reunión, celebrada este sábado, ha servido para dar forma al movimiento "Salvem Cas Coronel", que nace después de que el inmueble recibiera licencia de demolición. El caso ha generado inquietud en el barrio, donde vecinos y entidades patrimonialistas ven en esta operación un nuevo episodio de pérdida de identidad urbana en una zona marcada por la desaparición progresiva de viviendas singulares.

Cas Coronel fue concebida a mediados del siglo XX como villa de veraneo familiar por el coronel Antonio Oliver Fernández, que dirigió personalmente las obras. El inmueble responde a un estilo ecléctico, próximo al regionalismo, y destaca especialmente por su torre rematada con un tejado en forma de pagoda. Según explican los promotores de la campaña, en su construcción se reutilizaron además elementos procedentes de otros edificios derribados en aquella época, entre ellos piezas de Can Cera de Porto Pi, vinculada a la familia del exalcalde Joan Aguiló Valentí.

Vecinos de La Vileta y Son Serra tratarán de evitar el derribo del chalet. / ARCA

La sorpresa en el barrio ha sido notable porque, aunque hace dos décadas se proyectaron viviendas adosadas en parte del jardín, aquel plan preveía conservar y rehabilitar el edificio principal. Por eso, la aprobación hace unas semanas de una solicitud de demolición ante el Ayuntamiento ha precipitado la reacción vecinal.

El nuevo colectivo anuncia ya una campaña de recogida de firmas y otras acciones dirigidas tanto al Ayuntamiento de Palma como al Consell de Mallorca. La movilización no se limita a la casa: en el recinto hay también dos grandes pinos visibles desde distintos puntos del barrio, que los vecinos quieren proteger igualmente.

Mediación de Cort

La campaña denuncia además la falta de protección de muchos inmuebles valiosos del barrio. Por eso reclama identificar, documentar y catalogar otros edificios singulares de la Vileta, Son Serra y Son Rapinya para evitar "la pérdida irreversible de la identidad arquitectónica de Palma".

La semana pasada el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se ofreció a mediar con la propiedad para encontrar una salida alternativa que evite la demolición. En todo caso, dejó claro que la licencia de derribo ya está concedida y no puede echarse atrás porque la solicitud cumple todos los requisitos legales.