Meller abre en Palma su primera tienda física de gafas de sol en Mallorca

Meller abre su en Palma su primera tienda física de gafas de sol en Mallorca. Se desconoce el día de la apertura, pero en la fachada de su edificio en el Carrer Sant Miquel ya luce su logo. Después de varias semanas de reforma su llegada a la isla está más cerca.

Cerca de la puerte principal, luce un pegatina donde señalan que buscan trabajadores. Han cerrado el plazo para personas que se presenten al puesto de gerente de tienda , pero siguen intentando encontrar un asistente de ventas.

Acelera la expansión

Meller, la marca de gafas de sol españolas, acelera su estrategia de expansión en España y Europa tras la adquisición del 80% de la compañía por parte de Lenskart en agosto de 2025, según informa en un comunicado.

En concreto, la firma comercializa actualmente sus productos a través de su canal 'online' y de su red de cinco tiendas propias que están ubicadas en Barcelona, París, Ámsterdam y Valencia.

Nuevas aperturas

De esta forma, la 'hoja de ruta' de la marca prevé abrir nuevos establecimientos en Mallorca, Sevilla y Madrid, además de reforzar su expansión internacional con futuras aperturas en ciudades como Roma y Londres. La marca sigue ganando tracción a nivel global, con una presencia creciente en distintos mercados como Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y Estados Unidos.

Fundada en 2014, la compañía, dirigida por los co-CEOs Borja Nadal y Marco Grandi, se ha consolidado como una de las marcas europeas de gafas para jóvenes nacidas en el entorno digital con mayor influencia.

Éxito online y físico

Desde la incorporación de Meller al grupo Lenskart el pasado año, ambas compañías han reforzado sus fortalezas de forma complementaria. Meller aporta su ADN de diseño, una profunda experiencia en la categoría de gafas de sol de moda y una potente capacidad de construcción de comunidad y presencia en redes sociales, mientras que Lenskart aporta una cadena de suministro integrada, una avanzada infraestructura de fabricación, una red de distribución omnicanal y una escala global de retail que supera las 3.300 tiendas en más de 14 países.

En la actualidad, los productos de Meller están disponibles tanto 'online' como en más de 1.000 tiendas de Lenskart en India, además de distintos mercados de Oriente Medio.