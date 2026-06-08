La izquierda rompe con la comisión del cambio climático de Palma y exige medidas ante la "inacción" de Cort

Los partidos de izquierdas en Cort han roto con la Comisión del Cambio Climático del Ayuntamiento de Palma y han anunciado que llevarán al pleno de junio una moción conjunta para exigir al alcalde, Jaime Martínez, que active de una vez medidas concretas para adaptar la ciudad a la crisis climática. Lo han explicado este lunes Francesc Dalmau, del PSOE; Neus Truyol, de Més per Palma; y Lucía Muñoz, de Podemos.

Los tres grupos denuncian la "inacción" del equipo de gobierno y justifican su salida de la comisión por su "inoperancia". Según sostienen, este órgano, creado en diciembre de 2024 para planificar un plan contra el cambio climático, apenas se ha reunido una sola vez en dos años y no ha servido para impulsar ninguna medida estructural.

La izquierda asegura que, tras reunirse con entidades ciudadanas y con la Universitat de les Illes Balears, ha constatado una "absoluta inoperancia" y una "falta reiterada de respeto institucional". A su juicio, el Ayuntamiento ha utilizado esta comisión como una operación de "greenwashing", es decir, como una herramienta de imagen para aparentar compromiso ambiental mientras mantiene paralizadas las decisiones de fondo.

En su iniciativa conjunta, PSOE, Més y Podemos reclamarán la elaboración de cuatro planes municipales. El primero, un Plan de adaptación a la emergencia climática para reforzar la respuesta de Palma ante la crisis climática, con medidas ligadas al uso del agua y a la gestión sostenible del espacio urbano. El segundo, un Plan de refugios climáticos que garantice espacios próximos y accesibles en todos los barrios y pueblos de Palma para protegerse de las altas temperaturas.

Más sombras

También exigirán un Plan municipal de sombras para incrementar de forma notable las zonas sombreadas en parques, plazas, áreas infantiles, jardines y entornos escolares, y un Plan contra la sequía que incluya medidas actualizadas para mejorar la eficiencia hídrica, reducir pérdidas en la red, fomentar la reutilización de aguas regeneradas y activar protocolos específicos ante escenarios prolongados de escasez.

Además, los tres partidos pondrán el foco en los centros educativos y exigirán que Ayuntamiento y Govern elaboren y publiquen "de manera urgente" una hoja de ruta para la climatización de todos los colegios del municipio, con financiación, calendario, objetivos verificables y plazos concretos.