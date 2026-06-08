Exigen el cese inmediato de la Unidad de Drones de la Policía Local de Palma por estar "en fraude de ley"

El sindicato ATAP ha exigido el cese inmediato de la Unidad de Drones de la Policía Local de Palma al considerar que su continuidad se encuentra en "fraude de ley". La asociación sindical ha registrado una instancia formal dirigida al alcalde, Jaime Martínez, en la que pide que se retiren todas las atribuciones temporales de funciones de los agentes que integran esta unidad policial.

Según expone el sindicato, la UDROP se constituyó en junio de 2024 mediante una instrucción de servicio firmada por el jefe de la Policía Local, Guillermo Mascaró. ATAP asegura que la selección del personal se hizo "a dedo" para cubrir una plaza de oficial y cinco de policías, con modificaciones unilaterales de sus condiciones laborales, sus turnos y sus funciones ordinarias.

El núcleo de la denuncia está en los plazos. El sindicato recuerda que la normativa autonómica fija que las atribuciones temporales de funciones tienen una duración máxima de un año, prorrogable como mucho por otro año más. A juicio de ATAP, ese margen ya se ha agotado sin que el Ayuntamiento de Palma haya regularizado la unidad ni convocado esos puestos mediante procedimientos ordinarios que garanticen "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

La organización advierte de que mantener una medida pensada para ser excepcional como un sistema encubierto y estable de provisión de plazas "vulnera frontalmente la Constitución Española". En esa línea, ATAP avisa además de que prolongar esta situación podría derivar en responsabilidades graves.

El sindicato subraya que ya en 2024 fue el único que denunció que la unidad no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo, así como la falta de negociación colectiva y el hecho de que las mejoras aplicadas a este grupo no se extendieran al resto de la plantilla. En su comunicado habla de "privilegios exclusivos" y de un claro agravio comparativo dentro del cuerpo.

"Improvisación constante"

Más allá del caso concreto de los drones, ATAP sostiene que la situación forma parte de un problema más amplio dentro de la Policía Local. La asociación asegura que existen otras atribuciones temporales ya caducadas y reprocha al equipo de gobierno, al regidor de Seguridad Ciudadana y a la jefatura policial no haber actuado. Considera especialmente grave que entre el personal en esa situación irregular figure además un representante sindical.

La crítica sindical se extiende a la gestión política del mandato. ATAP afirma que Palma acumula ya "tres años de legislatura sin rumbo fijo", marcados por "la improvisación constante", un clima que define como "totalitarismo" y promesas que nunca llegan a materializarse.

Por todo ello, el sindicato reclama al Ayuntamiento medidas urgentes, la disolución inmediata de la unidad de drones y la anulación de cualquier prórroga de atribuciones que exceda los límites legales.