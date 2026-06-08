Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local por borrar unas imágenes

La fiscalía de Balears tiene sobre la mesa una denuncia presentada contra el actual jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, a quien dos agentes bajo sus órdenes acusan de ordenar el borrado de unas imágenes internas del cuartel, pese a que la grabación les hubiera ayudado en su defensa ante un expediente por falta muy grave que se ha iniciado contra ellos. Este conflicto nace de una actuación profesional de los agentes que tuvo lugar hace varios meses en los alrededores de la plaza del Olivar, en Palma. Los policías locales fueron testigos de las maniobras imprudentes que realizó un conductor en una zona donde la velocidad está limitada. Los agentes fueron detrás del vehículo y lo interceptaron cuando el conductor realizó la maniobra para estacionarlo. Resulta que el conductor es un joven de 18 años, que de inmediato quiso que se supiera que su padre era un inspector de la Policía Nacional. Este dato no impidió que los agentes procedieran a sancionarle por la conducción temeraria.

La información que aportó el joven era cierta. Su padre es inspector y, además, se pudo comprobar que, en alguna ocasión, ha sido profesor en cursos celebrados en el cuartel de San Fernando.

Poco después de lo ocurrido, el padre le comentó a un agente de la Policía Local que su hijo había sufrido un trato degradante durante el incidente con el coche. El policía le aconsejó que presentara una denuncia y que, con toda seguridad, se iniciaría un expediente interno para concretar lo que había ocurrido.

Días después, según la documentación aportada a la fiscalía, padre e hijo acudieron al cuartel de San Fernando y allí fueron recibidos por el policía local que había aconsejado la presentación de la denuncia. Se sospecha que este agente incluso colaboró con la redacción de dicha denuncia, porque en el documento se distingue con claridad dos estilos distintos de letra.

Esta denuncia llegó a manos del departamento de Asuntos Internos, que inició una investigación para determinar si los dos policías se habrían podido extralimitar a la hora de identificar al conductor y al sancionarle. Esta investigación interna se abrió por una falta muy grave. Los dos policías locales, que niegan que hubieran tratado al conductor con desprecio como se indica en la denuncia, con el objetivo de defenderse y demostrar su inocencia, solicitaron de manera oficial la grabación interna del momento en el que el inspector de la Policía Nacional y su hijo acudieron al cuartel. Querían demostrar si recibieron algún tipo especial, precisamente por la condición de profesor del joven denunciante.

Las imágenes internas del cuartel se borran a los 30 días, salvo que exista una petición explícita para guardarlas. El procedimiento técnico para almacenarlas es muy sencillo. Sin embargo, en este caso, no se ha hecho, ante la negativa del propio jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró. El jefe contestó «que no procedía» guardar estas imágenes, porque los hechos que se denunciaban no habían ocurrido en el cuartel, sino en la calle.

Los dos agentes han sostenido ante la fiscalía que el jefe Mascaró se atribuyó competencias que no eran suyas, por cuanto interpretan no podía ordenar el borrado de las imágenes, ya que podrían utilizarse en un expediente interno. Los funcionarios indican que esta decisión de guardar o de borrar la grabación corresponde a los responsables del departamento de asuntos internos, que son los que tramitan el expediente disciplinario. Sospechan que Mascaró tomó esta orden por el enfrentamiento personal que mantiene con estos policías.

El Ayuntamiento, a través de una serie de informes internos, se ha posicionado a favor del jefe de la Policía Local, porque entienden que es el máximo responsable de las imágenes. Sin embargo, los agentes también han aportado otro informe del delegado de protección de datos de Cort, que pone en duda el protocolo policial. El informe expone que el máximo responsable de las imágenes es el alcalde, quien delega esta responsabilidad a los concejales.

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El instructor ha pedido el archivo del expediente, pero los agentes se niegan porque defienden su actuación por la que fueron denunciados.