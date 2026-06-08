Amics de la Casa del Poble gana el recurso contencioso-administrativo contra el Govern

Amics de la Casa del Poble ha comunicado que una sentencia ha estimado el recurso contencioso-administrativo que presentaron contra la resolución firmada por el exvicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de no admitir la inscripción del solar de la Casa del Poble (en el que ya se ha levantado un edificio) como espacio de Memoria Histórica, en noviembre de 2021, siguiendo la Ley 2/2018.

Pese a que posteriormente el Govern ya se había allanado al recurso y había iniciado el procedimiento de protección y reconocimiento de este lugar por contener una parte importante de la historia de la ciudad (decisión que otro tribunal retiró) el proceso judicial había seguido su curso y ha sido a principios de este mes cuando se ha dado a conocer la sentencia.

Del fallo judicial, Amics de la Casa del Poble interpreta que «la CAIB no podía bloquear el acceso al procedimiento mediante una inadmisión anticipada. La cuestión no es aquí si la Casa del Pueblo será inscrita o no. La cuestión es que la Administración impidió que esta pregunta fuera examinada mediante el procedimiento que la misma ley había previsto», añade su comunicado.

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Tras la sentencia, los demandantes exigen a Yllanes, o al que era su equipo, que se haga cargo de los gastos procesales. En caso contrario, «nos dirigiremos a Francina Armengol como máxima responsable del Govern que adoptó aquella decisión».