39 tortugas marinas regresan al mar en Can Pere Antoni ante la expectación de un centenar de personas

La playa de Can Pere Antoni se ha convertido este lunes por la tarde en el escenario de una nueva liberación de tortugas marinas, dentro del programa de reintroducción Head Starting. Un total de 39 ejemplares han sido devueltos al mar en el mismo lugar donde nacieron, ante la mirada de un centenar de ciudadanos que se acercaron para presenciar el acto.

La liberación ha tenido lugar a las 19 horas y ha contado con la participación de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; acompañada por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. También han asistido el gerente del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), Miquel Puig; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres; y representantes del Ayuntamiento de Palma y diversas entidades colaboradoras.

Los ejemplares liberados proceden de un nido localizado en julio de 2025 en la propia playa de Can Pere Antoni. Tras varios meses de cuidados y seguimiento dentro del programa de conservación, las tortugas han alcanzado unas condiciones que aumentan notablemente sus posibilidades de supervivencia en el medio natural.

Media hora antes de la liberación ya se había congregado una multitud de gente en la arena para intentar conseguir una buena posición desde la que observar el momento. Quince minutos antes, los responsables del operativo trasladaron las tortugas desde los vehículos hasta el centro de la playa, donde se desarrolló la actividad.

De hecho, muchos de ellos decidieron entrar en la playa para fotografiar a las tortugas y seguir de cerca la liberación. Entre las escenas más llamativas, destacó la de un ciudadano que, al percatarse del acontecimiento mientras circulaba con su patinete, se detuvo de inmediato y pidió a otras personas que se lo vigilaran para poder acercarse a ver a los animales. “Vigílame el patinete, que quiero ir a verlo”, comentó antes de dirigirse hacia la zona acordonada.

Durante el acto, el conseller Joan Simonet ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para la conservación de la especie. “Hoy liberamos a las tortugas en la playa donde nacieron, pero en unas buenas condiciones; por lo que sus posibilidades de supervivencia aumentan mucho”, ha señalado.

Simonet ha recordado además que, con la llegada del verano, “es probable que nuevas tortugas vuelvan a escoger las playas de Baleares para anidar”. Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “avise al teléfono de emergencias 112 en caso de detectar algún ejemplar o nido”, permitiendo así la intervención de equipos especializados y de voluntarios para su protección.