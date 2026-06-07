Los socorristas de las playas de Palma irán a la huelga el 23 y 24 de junio

Las playas de Palma no tendrán servicio de socorristas los próximos 23 y 24 de junio, según anuncian los trabajadores del sector, que denuncian graves deficiencias que le impiden garantizar la seguridad de los bañistas, y que no se han solucionado por parte del Ayuntamiento. Entre estas carencias, según los trabajadores, estaría la falta de módulos de primeros auxilios, cuartos de baño para los profesionales o rampas de accesibilidad.

La Unión de Socorristas de Mallorca ha difundido un comunicado en el que anuncia que irán a la huelga los próximos 23 y 24 de junio "ante el deterioro progresivo de un servicio esencial para la seguridad de residentes y turistas. Durante esos días no prestaremos servicio en las playas del municipio. Hemos llegado a esta situación después de meses denunciando deficiencias graves que continúan sin resolverse por parte del Ayuntamiento de Palma y del área de Medio Ambiente".

Los socorristas recalcan que no reclaman "mejoras salariales ni más dinero. Nuestra única exigencia es disponer de los medios mínimos necesarios para ofrecer un servicio de calidad, seguro y acorde con la importancia turística de la capital balear. Pese a nuestras reiteradas denuncias y advertencias sobre la situación del servicio, desde hace más de un mes ningún representante del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nuestro colectivo para interesarse por los problemas existentes ni para buscar soluciones. La falta de diálogo y de voluntad para abordar estas deficiencias ha sido determinante para llegar a esta convocatoria de huelga".

Entre las deficiencias que, según el colectivo presentan las playas de Palma están:

-Cala Estància no dispone de módulo de primeros auxilios ni de servicios de accesibilidad. Tampoco cuenta con baños públicos ni instalaciones para los trabajadores.

-La Playa de Palma carece de baños para el personal y para los usuarios, además de no disponer de servicio de accesibilidad.

- Ciutat Jardí sigue sin módulo de primeros auxilios.

- En toda la Bahía de Palma hay únicamente dos playas con servicios de accesibilidad.

Los socorristas solicitan también que el futuro pliego del servicio de salvamento y socorrismo contemple una temporada y unos horarios adaptados a la realidad actual de Palma, "una ciudad que recibe millones de visitantes y que necesita una cobertura de seguridad acorde a su actividad turística y al uso real de sus playas. Estas carencias representan un retroceso inaceptable en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen en nuestras playas. Resulta incomprensible que una de los principales destinos turísticos del Mediterráneo presente deficiencias tan básicas en materia de seguridad, asistencia sanitaria y accesibilidad".

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"Como profesionales del salvamento y socorrismo, llevamos años trabajando para garantizar la seguridad de miles de personas cada temporada. Sin embargo, no podemos seguir siendo cómplices del deterioro de un servicio que hoy se encuentra en peores condiciones que en años anteriores. Por ello, consideramos responsables de esta situación al Regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzá, y al alcalde de Palma, Jaume Martínez, quienes han permitido que las deficiencias se perpetúen sin adoptar medidas efectivas ni abrir un canal de diálogo con los trabajadores", concluyen.