El futuro pulmón verde de Platja de Palma: demolición total del Dino Golf, calles peatonales y un "parque de lagartijas"

El proyecto del Ayuntamiento de Palma para transformar el Dino Golf de Platja de Palma en un gran parque de 35.000 metros cuadrados supondrá la demolición completa de las actuales instalaciones -greens, cuevas, minigolf, terrazas y demás estructuras-, la peatonalización de las calles Perla y Trobadors, la creación de un "parque de las lagartijas", la conservación de uno de los dinosaurios existentes y la incorporación de otro nuevo, además de una gran zonificación verde con distintos ambientes y especies mediterráneas.

Las obras, cuyo arranque está previsto para el último trimestre de este año, tendrán un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto básico ya fue aprobado como una de las piezas estratégicas del Plan Global de Actuación de Platja de Palma y consolida el acuerdo plenario que hace dos años avaló por unanimidad la creación de un gran parque en primera línea de mar.

Según refleja la memoria del proyecto, la intervención arrancará con la demolición de todos los elementos existentes del actual complejo: edificio principal, cuevas, greens, caminos, terrazas, pavimentos duros, pérgolas y el resto de estructuras vinculadas al antiguo minigolf. El objetivo es liberar por completo el espacio para integrarlo como una única gran unidad verde conectada con el entorno.

Instalaciones del emblemático minigolf. / Guillem Bosch

Uno de los cambios urbanos más relevantes será la peatonalización de las calles Perla y Trobadors entre la carretera de s'Arenal y la calle Llaüt. En el caso de la calle Perla, además, se implantará un itinerario ciclista de prioridad peatonal, conectado con la red ciclista ya existente. Eso sí, estas peatonalizaciones todavía deberán elevarse al pleno municipal para su aprobación definitiva.

El futuro parque reforzará su conexión con el Parc del Llaüt mediante un nuevo acceso peatonal amplio, accesible y directo. La idea de fondo es coser ambos ámbitos y crear una gran continuidad paisajística y funcional entre espacios libres públicos en un entorno hoy fragmentado.

La propuesta incorpora además un componente simbólico ligado a la memoria del lugar. El Ayuntamiento conservará uno de los dinosaurios existentes, el que se encuentra en mejor estado, y añadirá otro nuevo en la zona de juegos. Ese nuevo elemento se reinterpretará como una gran lagartija del género Podarcis, en un guiño al paisaje mediterráneo y al recuerdo de varias generaciones de residentes que jugaron en este espacio. De ahí surgirá también el llamado "parque de las lagartijas", con microhábitats, troncos, refugios y señalética interpretativa para conectar a los usuarios con la biodiversidad local.

La renaturalización será integral. El parque se organizará en distintos ambientes vegetales, desde un sistema dunar litoral con especies adaptadas al viento salino y a los suelos arenosos hasta áreas de garriga mediterránea, setos estructurales, coberturas vegetales, zonas húmedas y espacios de jardinería más intensiva en las áreas de uso social. Todo ello se apoyará en especies autóctonas de baja demanda hídrica, superficies drenantes y sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales o regeneradas para el riego.

El proyecto también prevé nuevas áreas de ocio infantil inclusivas, una zona de actividad física al aire libre para distintas edades y nuevas pérgolas en los ámbitos con mayor concentración de usuarios, especialmente en juegos, deporte y estancia. Aunque el parque conservará arbolado existente y ganará mucha sombra natural, los redactores consideran necesario cubrir algunos sectores concretos para mejorar el confort.

A nivel técnico, los itinerarios peatonales se han diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, con recorridos continuos, sin obstáculos, anchos mínimos de 1,80 metros, altura libre suficiente y pendientes adaptadas.

Polémica por la fecha de cierre

El Ayuntamiento de Palma entiende que la concesión del Dino Golf ha caducado y espera que cierre en "semanas", tanto el minigolf como el local Amrum Beach. Sin embargo, la empresa que lo ha explotado hasta la fecha ha pedido a Cort que le permita seguir abierto durante este verano, ya que el inicio de las obras no está previsto hasta finales de año.

Amrum Beach Club S.L., titular de la concesión, sostiene que inició la temporada amparada por renovaciones administrativas del propio Ayuntamiento. En un comunicado difundido la semana pasada, la empresa aseguraba que Cort renovó en 2025 el canon de la concesión para el ejercicio 2026 y que además expidió la licencia de ocupación de vía pública con vigencia hasta octubre de este año.