Los vecinos reciben el plan de regeneración de Son Gotleu con aplausos y críticas: "No puedo vivir aquí, tengo miedo"
La presentación del proyecto para rehabilitar el barrio a cargo de Jaime Martínez provoca reacciones dispares: "No nos importa porque no lo veremos"
El plan de regeneración urbana presentado ayer por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en Son Gotleu, ha provocado reacciones dispares: aplausos durante el acto y críticas cuando concluyó. Durante los discursos un nutrido grupo de vecinos presentes aplaudió en varias ocasiones. Pero al concluir el acto, otros residentes expresaron a los medios de comunicación presentes sus críticas a un proyecto que, consideran, no es prioritario en un barrio con muchos problemas.
María resumió este malestar. Madre de dos hijos, relató un episodio ocurrido a la salida del colegio y describió el miedo con el que vive desde entonces. "Vinieron dos extranjeros y me quisieron quitar a mi hija. Desde entonces tengo un miedo terrible, no puedo sacar a mis hijos a la calle por miedo", explicó emocionada. Su conclusión fue aún más contundente: "Lo único que pido es que por favor, quiero salir de Son Gotleu, me da miedo, no puedo vivir aquí. Es como vivir en el infierno".
Esta residente aseguró además que busca trabajo "como una loca" para poder pagar un alquiler y marcharse del barrio con sus hijos. "Quiero pagar mi alquiler, vivir tranquila y no con estos nervios por temor a lo que les pueda pasar a mis hijos. Y esto es lo que está pasando en Son Gotleu", lamentó.
"Ha sido un acto electoralista"
Por su parte Pepa Martínez, vecina de Son Gotleu desde hace 24 años, cuestionó el contenido del proyecto y cargó contra el tono del acto. "Esto que han explicado no nos importa nada porque no lo veremos", dijo. A su juicio, el alcalde evitó hablar de los problemas reales del barrio, como la desaparición del policía de barrio. "Ha sido un acto electoralista porque no ha hablado de los problemas que tenemos", criticó. También reprochó que no se diera voz a los residentes durante la presentación: "Es muy significativo que no nos hayan dado la palabra a los vecinos".
Otra vecina, que prefirió no dar su nombre, incidió también en la inseguridad como principal problema del barrio. "Hay mucha delincuencia. Gente de fuera y también españoles, no podemos ni salir a la calle. Ni siquiera podemos sacar a los nietos a pasear, que saquen a todos los delincuentes, eso sí es una prioridad", reclamó.
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