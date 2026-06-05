Més per Palma acusa al Ayuntamiento de "aplicar la mordaza" a los vecinos tras retirar carteles contra el ruido

Més per Palma ha acusado al Ayuntamiento de "aplicar la mordaza" a los vecinos tras la retirada de una campaña contra el ruido que diversas asociaciones habían colocado en algunos barrios de la ciudad. En la Llotja, la intervención la llevó a cabo los Bomberos de Palma a instancias de la Policía Local con el argumento de que no estaban anclados "como toca".

Para los eocosoberanistas, es una muestra más de la "deriva autoritaria" de un equipo de gobierno "que reacciona a las críticas ejerciendo la censura".

"Cuando los vecinos de Santa Catalina, sa Llotja-Born, es Jonquet o del Paseo Marítimo reclaman soluciones a los ruidos, el PP les ignora. Y cuando denuncian públicamente esta situación, su respuesta es aplicarles una mordaza", ha criticado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

Los ecosoberanistas han considerado "especialmente grave" que este intento de "silenciar" a los vecinos se produzca a la vez que el Ayuntamiento "continua dedicando grandes recursos y esfuerzos a proteger los intereses vinculados al negocio turístico y a las actividades económicas que generan conflictos en los barrios".

"Los vecinos reciben censura"

Las reivindicaciones de los residentes sobre asuntos como la vivienda, la saturación turística, la convivencia o la calidad de vida "continúan sin respuesta" mientras Cort "actúa con una rapidez extraordinaria cuando se trata de defender determinados intereses económicos", han insistido.

"Siempre están para promover la masificación turística y para proteger a los empresarios. Por contra, los vecinos que la padecen solo reciben silencio y ahora también censura. Esta doble vara de medir explica perfectamente las prioridades del PP", ha reiterado Truyol.