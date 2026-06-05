La futura presidenta y el exalcalde en Son Gotleu

Joan Fageda comparte el título de alcalde más longevo de Palma, doce años que le permitieron anunciar en los noventa un ambicioso «Plan de esponjamiento de Cala Major». Desde entonces, el barrio ha triplicado su tamaño sin una sola aligeración de inmuebles. La visita electoral de Marga Prohens y Jaime Martínez a Son Gotleu, con facistol incluido, puede resultar igual de fatídica para otra de las barriadas más degradadas de Palma.

Ningún político del PP olvida el primer día en que se atrevió a adentrarse en Son Gotleu. Para el alcalde Mateu Isern fue un auténtico rito iniciático, que le obligó a despojarse preventivamente de su carísimo reloj de pulsera. Salvo mejor opinión de los vecinos, la zona ha empeorado desde entonces, y la visita colegiada de Prohens/Martínez cursará con los mismos efectos nulos.

Lo primero que podría hacer el PP por Son Gotleu es limpiarlo, pero este plan excede a las capacidades de Prohens/Martínez. Por eso, emiten vacuos «protocolos», etéreos «planes de rehabilitación» o paradas de tren a plasmarse en las décadas de los treinta y cuarenta. Los vecinos deberían vigilar que las autoridades no se hayan limitado a copiar el proyecto de esponjamiento de Fageda para Cala Major.

Más allá de las mentiras, la realidad es que Isern fue solo a Son Gotleu. No necesitó la vigilancia de José Ramón Bauzá, con quien mantenía una relación tan tensa como la existente entre Prohens y Martínez. La presidenta de Balears no se ha desplazado junto a su enemigo para escenificar otro capítulo de la guerra de los Rose, sino para recordar que aunque ambos encabezarán las listas más votadas el año próximo, solo una permanecerá en el cargo.

A Son Gotleu llegaron en procesión la futura presidenta de Balears, por gentileza del PSOE contemplativo, y el exalcalde de Palma en su gira de despedida. Dado que el PP ganará las elecciones de 2027 a lasque compite en solitario por un margen más exiguo que el señalado por sus encuestadores de pago, tendrá que cumplimentar la contrapartida ya expresada por Vox. Como mínimo, Cort se lo quedará la ultraderecha. Son Gotleu incluido.