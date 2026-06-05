Cortes de tráfico en Palma por el Memorial Luis Salom y el Corpus: zonas afectadas y autobuses desviados
Las primeras restricciones se aplicarán con motivo de la 10ª Ruta Memorial Luis Salom
Tres eventos obligarán a cortar calles y desviar autobuses este domingo en Palma. Las restricciones se concentrarán por la mañana en Gremi de Sucrers i Candelers, Can Valero, Son Valentí, Camí dels Reis y Camí de Jesús, mientras que por la tarde el cierre afectará a la calle Conqueridor por la Procesión del Corpus.
La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes EMT han preparado un dispositivo especial para este domingo 7 de junio con motivo de la 10ª Ruta Memorial Luis Salom, las Finals de Balears en edat escolar de ciclisme y la tradicional Procesión del Corpus.
Cortes por la Ruta Memorial Luis Salom
Las primeras restricciones se aplicarán por la mañana con motivo de la 10ª Ruta Memorial Luis Salom.
Entre las 8.00 y las 11.00 horas, aproximadamente, quedará cortada la calle del Gremi de Sucrers i Candelers, en el tramo situado entre la rotonda de la calle 16 de Julio y la rotonda de la Gran Via d’Asima.
El cierre afectará al sentido de circulación reservado para la concentración de motocicletas.
Restricciones en Can Valero y Son Valentí por ciclismo escolar
También desde primera hora de la mañana habrá cambios en la circulación por la celebración de las Finals de Balears en edat escolar de ciclisme.
Las restricciones se mantendrán entre las 8.00 y las 15.00 horas, aproximadamente, en las zonas de Can Valero y Son Valentí.
La prueba deportiva ocasionará cortes y limitaciones de paso en el Camí dels Reis, en el tramo comprendido entre la rotonda del Camí de la Vileta y la rotonda del Camí de Jesús, así como en el Camí de Jesús, entre el Camí dels Reis y Tetuán.
También se verán afectadas varias calles de los polígonos de Can Valero y Son Valentí, entre ellas Quatre de Novembre, Can Valero, Asipo, Josep Antoni Cabanes, Albert F. Calvert, Alexandre Laborde y Cals Enagistes.
La calle Conqueridor cerrará por la Procesión del Corpus
Por la tarde, las restricciones se trasladarán al centro de Palma.
Con motivo de la tradicional Procesión del Corpus, la calle Conqueridor permanecerá cerrada al tráfico entre las 17.00 y las 22.00 horas.
Desvío de la línea L9 de la EMT
El dispositivo por la prueba ciclista también afectará al transporte público.
La línea L9 de la EMT, que cubre el trayecto Son Espanyol-Sindicat, circulará desviada entre las 8.00 y las 15.00 horas.
Durante esa franja horaria quedarán anuladas las paradas 1001 y 1002. Los autobuses circularán por las calles del Tèxtil y de l’Alimentació.
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