Vox Palma amenaza a Martínez con no aprobar los presupuestos de 2027 por sus "incumplimientos"

A un año de las elecciones municipales de 2027, Vox Palma eleva la presión sobre el alcalde Jaime Martínez. Este lunes el portavoz del grupo municipal, Fulgencio Coll, ha advertido al PP de que no dé por garantizado su apoyo a las cuentas, las últimas de este mandato, por sus "incumplimientos" con varios de los compromisos acordados entre los dos partidos en un pacto programático.

Vox, socio clave del PP en Cort, ha aprovechado su balance del Debate del Estado de la Ciudad para lanzar un aviso. No habrá presupuestos "si el pacto programático no se ejecuta ni en tiempo ni en forma", ha señalado Coll, al tiempo que ha reprochado al equipo de gobierno que no haya cumplido ni siquiera algunos de los compromisos que, a su juicio, eran más sencillos de sacar adelante.

"El PP gobierna gracias a Vox", ha recordado, antes de subrayar que su formación ha apoyado durante tres años los presupuestos sin obtener el resultado esperado.

Coll ha ido un paso más allá al lamentar que Vox "no tiene visibilidad" dentro de la acción de gobierno y al dejar claro que su grupo no está dispuesto a seguir asumiendo decisiones con las que discrepa.

En su balance, el líder de Vox en Palma ha distinguido entre los "proyectos estratégicos" que, según ha dicho, puede necesitar una capital como Palma y aquello que considera más urgente para el día a día de los vecinos. "No entendemos que no se haya priorizado lo que es fundamental y básico para el ciudadano", ha afirmado.

La formación ha cargado especialmente contra la gestión de vivienda, al asegurar que se ha perdido la oportunidad de aprovechar mejor el suelo urbano consolidado, lo que, según sus cálculos, habría permitido impulsar 3.500 viviendas. También ha reprochado que no se haya reorganizado de forma adecuada la Gerencia de Urbanismo.

En materia de seguridad, Vox sostiene que, pese al aumento presupuestario, sigue faltando policía de barrio y persiste la percepción ciudadana de ausencia policial en puntos conflictivos. Coll ha añadido además que la venta ambulante ilegal "campa a sus anchas".

"Una ciudad sucia"

Sobre limpieza, el grupo reconoce una cierta mejoría, pero considera que Palma sigue siendo una ciudad sucia y llena de grafitis. En movilidad, Vox critica que no se haya licitado la segunda parte de los 113 autobuses eléctricos prometidos ni ejecutado ninguno de los 13 aparcamientos anunciados.

Y en infraestructuras, pese a admitir que se están impulsando grandes proyectos, lamenta que el Ayuntamiento haya dejado en segundo plano la reparación de aceras, alcorques y viales en mal estado.

El alcalde ha respondido poco después a Coll en un acto en Son Gotleu. "Doy por hecho que después de tres años dando apoyo los presupuestos del Ayuntamiento, que incluyen muchas inversiones pactadas con ellos, en los del 2027 no paralizarán inversiones que ellos mismos aprobaron", ha manifestado Martínez.