Temor por la entrada de un inversor emiratí en el Liceo Francés de Palma: "Están acercando el colegio a un modelo cada vez más exclusivo"

La venta del colegio Liceo Francés de Palma está levantando polvareda. Se teme que se elitice todavía más con la entrada del capital emiratí en el proceso de compra y que se desvirtúe el espíritu con el que se creó el centro. Además, Cort también juega un papel clave porque cedió el terreno de una forma gratuita a una asociación sin ánimo de lucro y en la transacción, a falta de los últimos trámites jurídicos, lo utilizaría un tercero.

Subida de las cuotas

"Nos preocupan mucho las cuotas escolares. Venimos de incrementos acumulados cercanos al 40 % en los últimos cinco años. El Liceo Francés de Palma nació con una vocación de accesibilidad y universalidad, no como un centro elitista. Sin embargo, esos aumentos están acercando el colegio a un modelo cada vez más exclusivo", asegura Kepa de Dañobeitia, presidente de la Asociación Cultural Francesa de Baleares (ACFB) tras la compra, casi definitiva a falta de los últimos trámites jurídicos de AFLEC (Asociación franco-libanesa para la Educación y Cultura) con GEE (Grupo de Establecimientos Elite), con capital emiratí, a la Misión Laica Francesa (MLF).

De la operación, llama la atención cómo una asociación sin ánimo de lucro pueda obtener un beneficio económico mediante la venta a otra asociación sin ánimo de lucro: "Para mí eso desvirtúa el propio concepto de entidad sin ánimo de lucro. Si una asociación vende nueve colegios y otra realiza una inversión de esta magnitud, resulta lógico pensar que existe un interés económico detrás de la operación. Todo el proceso ha sido poco transparente".

De Dañobeitia señala que algunas personas ocupan cargos en los órganos de gobierno de ambas entidades: "Eso genera dudas evidentes sobre posibles conflictos de intereses. Desde fuera, da la impresión de que quienes negocian la operación participan en ambos lados de la mesa. Es una situación, cuanto menos, llamativa".

Estudiar acciones legales

La ACFB también juega un papel protagonista porque están implicados en la operación. Administraron el centro desde 1975 hasta 2009 cuando cedieron la gestión de una forma gratuita a la MLF ante el aumento de alumnos para construyera un edificio nuevo y no a la AFLEC-GEE: "Ese es precisamente uno de los aspectos que podría desembocar en un litigio. Se lo hemos trasladado a la Misión Laica Francesa, pero no hemos obtenido respuesta. Existe un acuerdo formalizado ante notario mediante el cual se cedió la gestión a cambio de la construcción de las instalaciones. Es cierto que esa parte se cumplió, pero entendemos que el compromiso relativo a la gestión sigue vigente. Por ello, consideramos que no pueden cederla libremente a un tercero sin contar con nosotros. Como mínimo, deberían habernos consultado. Estamos estudiando las posibles acciones legales".

El papel del Ayuntamiento de Palma también es importante en el futuro de la operación: "Se realizó una concesión con unas condiciones determinadas. Según el convenio, cualquier cesión a un tercero requiere autorización municipal. Será necesario ver cómo se posiciona el Ayuntamiento ante esta situación".