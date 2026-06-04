La primera línea de agua de la nueva depuradora de Palma se pondrá en marcha este junio

La primera línea de agua de la nueva depuradora Palma II se pondrá en marcha este mismo mes de junio, una vez la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ya ha ejecutado el 80% de las obras. Así se ha constatado durante la visita a las obras y posterior reunión de la Comisión de Seguimiento de los convenios suscritos con la Emaya para la ejecución de la nueva EDAR, así como la construcción del nuevo emisario y la ejecución de dos líneas adicionales de tratamiento biológico.

La nueva depuradora, según ha informado Acuaes en un comunicado, ha sido diseñada para tratar, una vez finalizada su segunda fase, hasta 90.000 metros cúbicos (m3) diarios de aguas residuales y atender a una población de un millón de habitantes equivalentes de Palma y los municipios de Marratxí, Bunyola y Esporles.

Entre sus principales características destaca la incorporación de un tratamiento terciario con la misma capacidad de producción de agua regenerada para riego de jardines y usos municipales de baldeo, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

La instalación también incorpora un sistema de tratamiento de fangos mediante digestión anaerobia e hidrólisis térmica que permite optimizar el aprovechamiento energético de los lodos generados y la posibilidad de su uso en agricultura.

La actuación correspondiente a la primera fase, con una inversión prevista de 120 millones, presenta un elevado grado de desarrollo en la práctica totalidad de las instalaciones, al haber completado la ejecución de todos los edificios, así como las estructuras de los reactores biológicos, digestores y del depósito de agua tratada mientras que los decantadores secundarios y las instalaciones del tratamiento terciario se encuentran en su última fase de ejecución.

Una vez concluidos estos trabajos, se iniciará la puesta en marcha de una nueva línea este mes de junio, cumpliendo los plazos de los fondos europeos Next Generation. La puesta en marcha se solapará durante los próximos meses con los trabajos finales de desodorización y otras tareas complementarias.

En paralelo, continúa avanzando la tramitación de la segunda fase de la EDAR, que cuenta con una inversión prevista de 72 millones. Esta actuación incluirá la construcción de las líneas adicionales de tratamiento biológico números cinco y seis, nuevos reactores y decantadores secundarios, un espesador, un digestor anaerobio adicional y un nuevo emisario.

Licitación

Además, se contempla un proyecto eléctrico y de automatización y control para el conexionado de las nuevas instalaciones, así como el estudio y definición de las obras adicionales para la adaptación de la EDAR a otros aspectos de la nueva directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, junto al encauzamiento del torrente Gros con un corredor verde y la restauración de los molinos protegidos de Son Godi Nou.

Acuaes ya ha licitado el contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de las actuaciones incluidas en esta segunda fase, que permitirá ampliar el tratamiento de la planta hasta los 90.000 m3 al día.

La adjudicación está prevista para finales de junio, una vez sea aprobada por el consejo de administración de la sociedad. En relación con el emisario terrestre y submarino, continúa la tramitación para la aprobación del proyecto con el fin que se puedan licitar las obras.