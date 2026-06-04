Palmario: Sorpresa y decepción en Cort por el 'portazo' del Flexas en plena crisis con el Orgullo

El equipo de gobierno municipal ha encajado con una mezcla de sorpresa y decepción la ruptura con dos fiestas populares y vinculadas al colectivo LGTBI, la del Orgullo y la del bar Flexas. Más la segunda que la primera por la complicidad exhibida hasta ahora entre el departamento de Cultura que dirige Javier Bonet y los organizadores de la cita multitudinaria que se celebraba cada julio en el Parc de la Mar, Pepa Charro (conocida artísticamente como la Terremoto de Alcorcón) y Xavi de las Heras.

Una frase publicada el martes por la tarde en la cuenta de Instagram del bar Flexas ha sentado particularmente mal en el Consistorio: "Los 45.000 euros mencionados en distintos medios estaban vinculados a una condición que no compartimos: Que la fiesta no volviera a celebrarse". En definitiva, los organizadores del popular evento venían a decir que el Ayuntamiento les había puesto como condicion para recibir el incremento de la subvención que la fiesta Flexas 2026 fuera la última. Una bomba que desde Cort se apresuran a desactivar.

Un 'last dance'

"Es verdad que se les ofreció celebrar una última fiesta este verano, pero porque ellos no querían hacer nada. Se les propuso un 'last dance' para despedirse por la puerta grande. Y si se trataba de una fiesta única, se les podía aumentar la ayuda de 25.000 a 45.000 euros. También nos encargábamos de la contratación artística y ellos se quedaban el dinero que sacaran de las barras. Pero ni así quisieron implicarse. De hecho, ya querían dejarlo el año pasado, pero conseguimos mantenerla", argumentan fuentes municipales.

En el Ayuntamiento de Palma reina un cierto desconcierto. Nadie esperaba el 'portazo' de los organizadores de la fiesta del Flexas, aunque ya dieron alguna pista en los meses previos. Según subrayan fuentes municipales, hasta mayo no respondieron a los requerimientos de Cultura para organizar la fiesta. Y en ese momento alegaron "cansancio" tras dos décadas diseñando la celebración y "miedo" por la creciente cifra de asistentes año tras año, hasta citar a unos quince mil en verano de 2025.

"Una fiesta del Orgullo para heteros"

Otro portazo inesperado, aunque menos, ha sido el de Ben Amics. La entidad renunció a implicarse en la verbena del Orgullo al denunciar todo tipo de obstáculos administrativos y el Ayuntamiento ha decidido organizarla por su cuenta: "Harán una fiesta del Orgullo para heteros", se escucha en las filas de la izquierda.

En este caso Cort atribuye la espantada de Ben Amics a la desidia y además ve un componente político: "Lo han hecho a un año de elecciones, no es casualidad".

En el PP hay malestar. Consideran que se habían hecho esfuerzos para apoyar al colectivo en la celebración de las dos fiestas y desmarcarse de Vox, para el que la bandera arcoíris es "un trapo de colorines". Los populares consideran que detrás de estos dos portazos hay un intento de demonizar a la derecha palmesana y vincularla con políticas homófobas. Sea como fuere, Palma se queda sin dos espectáculos señeros para el colectivo.