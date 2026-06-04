Palma activa la regeneración de Son Gotleu que incluirá la rehabilitación de calles, viviendas y un nuevo colegio

Jaime Martínez y Marga Prohens han presentado este jueves un plan para acometer una rehabilitación integral en Son Gotleu. Una iniciativa que va asociada al futuro tren de Palma a Llucmajor, que tendrá una parada en la plaza Miquel Dolç. Precisamente en este enclave el alcalde y la presidenta del Govern han firmado un protocolo general de intenciones para impulsar una profunda regeneración urbana de un barrio de más de 12.000 habitantes, uno de los más vulnerables de la ciudad.

El acuerdo, anunciado la semana pasada durante el Debate del Estado de la Ciudad, pretende actuar sobre el entorno urbano, la calidad de vida de los residentes, la sostenibilidad, la accesibilidad, la movilidad, los equipamientos y las infraestructuras, además de favorecer la revitalización económica y la cohesión social. Entre otras actuaciones, el plan incluye la construcción de un nuevo colegio, la rehabilitación de viviendas y una mejora de toda la conectividad urbana.

Martínez ha presentado el protocolo en presencia de un nutrido grupo de vecinos del barrio como la materialización de "un compromiso" incluido en su programa de gobierno para intervenir de forma global en barrios donde, a su juicio, "no se había actuado durante demasiados años". El alcalde ha avanzado además que este esquema de transformación se extenderá en el futuro a otros puntos de Palma como Camp Redó, la Soledat y Verge de Lluc.

Martínez firma el protocolo en presencia de Prohens. / Cort

Aunque en Son Gotleu ya se han ejecutado actuaciones puntuales desde el inicio del mandato -como mejoras en plazas y espacios públicos, modernización del alumbrado, asfaltado, reparación de pavimento, refuerzo de la limpieza y eliminación de grafitis-, el Ayuntamiento considera que el barrio necesita "una intervención global" para responder al crecimiento demográfico y a la falta de espacios públicos, equipamientos e infraestructuras.

Tras la firma del protocolo, Cort elaborará ahora un plan de regeneración urbana con las actuaciones concretas que se llevarán a cabo. El Ayuntamiento subraya además que ese documento se definirá con participación vecinal, a través de acciones de información, consulta y seguimiento. "La implicación del vecindario será clave para garantizar que las actuaciones respondan a las necesidades y expectativas del barrio", ha señalado el alcalde.

Futura línea del tren a Llucmajor

El Govern respaldará esta operación facilitando el acceso a fondos y recursos para la regeneración urbana. En paralelo, el equipo de gobierno vincula este proyecto con la futura línea de tren a Llucmajor, que contará con una parada en la plaza Miquel Dolç y discurrirá soterrada por Son Gotleu. Para Martínez, esa conexión supondrá "una oportunidad muy importante" para mejorar la relación del barrio con el resto de Palma, el aeropuerto, Son Llàtzer, el futuro recinto ferial y Platja de Palma.

Por su parte Prohens ha recordado que este proyecto ferroviario conectará el barrio con puntos estratégicos como el Hospital Universitario Son Llàtzer, el aeropuerto de Palma, la Platja de Palma y el resto de la red ferroviaria de Mallorca, "lo que mejorará notablemente la movilidad de los residentes".

La presidenta también ha destacado que se trata de un proyecto estratégico que, tras un año y medio de tramitación y desarrollo técnico, sigue avanzando según el calendario previsto, con el objetivo de iniciar las obras en 2028 y que sea una realidad en 2032. Asimismo, ha remarcado que la llegada del tren representa una oportunidad para impulsar una transformación integral del barrio, aprovechando esta nueva conectividad para llevar a cabo actuaciones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.