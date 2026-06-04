Més per Palma acusa al PP de activar "una campaña para erradicar" el arbolado de la ciudad

Més per Palma ha acusado este jueves al PP de haber iniciado una "campaña para erradicar los árboles" de la ciudad y ha puesto como ejemplos la última tala en el barrio de Pere Garau, que se suma a los casos de sa Calatrava, Son Oliva y Foners y a la eliminación de arbustos en la plaza de los Patines.

El partido ecosoberanista ha subrayado en un comunicado que esta sucesión de talas por parte del gobierno del PP en Palma "evidencia un patrón sostenido de eliminación de los árboles de la ciudad" que ha generado polémica con las entidades vecinales que se oponen a "sus acciones arboricidas".

La nueva tala de árboles en la calle Torcuato Luca de Tena, que ha recibido la crítica de los vecinos de Pere Garau, "no es un caso aislado", ni la eliminación de la masa vegetal de la plaza dels Patins, que ha causado alarma social, ha denunciado Més.

"En plena emergencia climática, cuando la ciudad necesita más espacios resilientes frente a las olas de calor, el gobierno del PP está eliminando árboles y reduciendo el patrimonio verde de la ciudad", ha criticado el concejal de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, que denuncia la política de hechos consumados del PP "aplicada desde el oscurantismo, sin dar ninguna explicación".

La formación exige que se detengan las talas, se priorice la conservación de los ejemplares adultos, se garantice la transparencia de los informes técnicos y que se establezcan mecanismos de participación ciudadana antes de realizar cualquier acción relevante.

Contreras advierte de que "un árbol adulto no es sustituible de un día para otro", de manera que "cuando es eliminado desaparecen con él décadas de sombra, biodiversidad y calidad de vida".

La polémica por las talas de árboles se ha repetido de forma constante durante este mandato, ha recordado, y ha explicado que empezó con los bellasombras de la plaza de Llorenç Villalonga, que provocó recursos, concentraciones y cadenas humanas por parte de los vecinos.

"No son casos puntuales"

Siguió la eliminación de más de una veintena de árboles en Son Oliva, que también generó nuevas quejas y demandas de explicaciones sobre los criterios técnicos empleados; así como la desaparición de árboles con las obras de la calle General Ricardo Ortega, en Foners, una de las zonas más densamente urbanizadas de Palma.

"Ya no hablamos de casos puntuales: Es una política sostenida en el tiempo para reducir el patrimonio verde de Palma, barrio a barrio", ha acusado Contreras, que ha exigido al alcalde, Jaime Martínez, "un cambio de rumbo inmediato".