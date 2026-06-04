Cort revisará la cesión de suelo al Liceo Francés de Palma tras su compra por un grupo vinculado a Emiratos

El cambio de propiedad en el Liceo Francés de Palma ha impactado de lleno en el Ayuntamiento porque el suelo que ocupa, una parcela de 9.500 metros cuadrados junto al bosque de Bellver, es de titularidad municipal. En 2011 el Consistorio que dirigía Aina Calvo se lo cedió durante 75 años a la Misión Laica Francesa, que ha gestionado el centro educativo hasta ahora. Sin embargo, el desembarco de una nueva gestión con capital de los Emiratos Árabes Unidos plantea varios interrogantes sobre las condiciones de aquel acuerdo.

Un cambio de propiedad no invalida el expediente por sí mismo, pero la nueva dirección debe cumplir con una serie de requisitos recogidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y que debe acreditar ante el Ayuntamiento: ser una entidad sin ánimo de lucro, ser considerada de utilidad pública y centrar su actividad en la educación.

El Liceo Francés será adquirido por AFLEC (Asociación franco-libanesa para la Educación y la Cultura) y GEE (Grupo de Establecimientos Elite), dos entidades respaldadas por Nasser Ahmed Khalifa Al Suwaidi, destacada personalidad de los Emiratos Árabes Unidos: y Bernard Manuel, presidente de la Fundación Jeannine Manuel. Un cambio de rumbo que ha generado preocupación entre las familias de los alumnos y que obliga al Consistorio a revisar el expediente.

El incumplimiento de alguno de estos requisitos podría conducir al Ayuntamiento a revertir la cesión para recuperar este suelo municipal emplazado en una zona privilegiada de Palma. La Misión Laica Francesa levantó allí un centro moderno con zonas verdes e instalaciones deportivas y lo inauguró en 2021, tras años de trámites y obras. El colegio abandonaba así su histórica sede de El Terreno.

La opción mallorquina

La Misión Laica Francesa, una entidad sin ánimo de lucro que sería asimilable al Instituto Cervantes español, gestiona un centenar de colegios franceses en todo el mundo, llevaba tiempo buscando un inversor que se hiciera cargo de los nueve centros que tiene en España. Llegó a descartar la venta individual del Liceo Francés de Palma a un comprador mallorquín porque quería un traspaso conjunto de todos los que conforman la red española.

AFLEC, que en su página web se presenta como una entidad "sin ánimo de lucro", ya cuenta con colegios internacionales franceses en Dubai, Beirut o Abu Dabi. Su objetivo es inaugurar su nueva gestión en el curso 2026/27. La Misión Laica Francesa destacó el lunes que ha elegido esta opción por "el alcance de su compromiso, la identidad del adquirente y la calidad de su proyecto".