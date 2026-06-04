Los Bomberos retiran a instancias de la Policía Local de Palma los carteles vecinales contra el ruido en la Llotja

Los Bomberos de Palma han acudido este jueves por la tarde al barrio de la Llotja para retirar varios carteles colgados por los vecinos contra el ruido. Una actuación solicitada por la Policía Local al considerar que esas pancartas contravienen la ordenanza municipal.

La intervención se ha desarrollado en distintas calles del barrio, donde los bomberos han descolgado los carteles rojos que en los últimos días se habían hecho visibles en balcones y fachadas con mensajes como "Noise is torture" y "El renou és tortura". Las imágenes de la retirada reflejan la presencia de bomberos y agentes municipales mientras varios paseantes observaban la operación.

Intervencion esta tarde de los Bomberos. / DM

Esos carteles formaban parte de una campaña conjunta para denunciar el ruido promovida por los vecinos de la Llotja Born, Santa Catalina, es Jonquet y el Passeig Marítim, tres zonas de Palma donde llevan tiempo denunciando el impacto del ruido sobre su salud y su descanso por la elevada concentración de bares, restaurantes y oferta de ocio nocturno.

La asociación de vecinos de la Llotja-Born ha denunciado en su cuenta de Facebook que en las últimas horas han recibido un aviso de la Patrulla Verde de la Policía Local para advertirles de que lo de los letreros "no lo hemos hecho bien".

De acuerdo con los vecinos, los agentes les han trasladado que los anclajes "no están como toca" y que algunos carteles "pueden ser peligrosos". La asociación asegura que, al preguntar quién había formulado la queja, la respuesta ha sido que se trataba de "órdenes internas de la policía".

Hurto de diez carteles

Los vecinos rebaten ese argumento y sostienen que las lonas estaban colocadas en los mismos anclajes que otros mensajes colgados anteriormente con el lema "Silencio, respeto y civismo". Por eso ven en esta actuación una doble vara de medir. "Para esto sí que se preocupan y responden rápido, para el resto de problemas de los vecinos hacen oídos sordos", lamentan.

Asimismo, denuncian que este miércoles ya sufrieron "el hurto de diez carteles".

Hace unas semanas estas asociaciones vecinales defendieron que existe una evidencia científica clara de que el ruido afecta a la salud, al activar mecanismos fisiológicos con consecuencias cardiovasculares, metabólicas y nerviosas, con un efecto acumulativo en el tiempo.