Palma desmontará la pérgola de Ses Voltes por su deterioro y la restaurará "a la mayor brevedad posible"

La Comisión de Centro Histórico de Palma autorizó ayer el desmontaje de la pérgola de Ses Voltes por el avanzado deterioro que presenta la estructura, una actuación que el Ayuntamiento considera inaplazable por motivos de seguridad y conservación patrimonial. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, explicó que la intervención responde al "lamentable estado de conservación" de este elemento singular, cuyo desgaste, según los informes técnicos, se debe al paso del tiempo, a la exposición continuada al mar y a los agentes atmosféricos y al envejecimiento de los materiales.

A juicio del área de Urbanismo, esa situación hacía necesaria una actuación integral.

Fidalgo subrayó que el desmontaje se autoriza con el compromiso de que la pérgola se restituya "a la mayor brevedad posible" y remarcó que se priorizará la recuperación y conservación de los elementos originales. "Es un elemento singular que requiere de una determinada pericia para su restauración", señaló.

El concejal recordó además que hace años se retiró la estructura del arlequinado diseñada por el arquitecto Elías Torres por un temporal. Según insistió, el objetivo es doble: "garantizar la seguridad" y abordar "la recuperación de este espacio con un proyecto que no se podía demorar más tiempo".

Consulta para ampliar el cementerio islámico

En la misma comparecencia, Fidalgo informó también de una consulta urbanística relativa a la posible ampliación del cementerio musulmán de Palma para dar respuesta a las necesidades de la comunidad islámica.

Según detalló, el Ayuntamiento ha formulado una serie de recomendaciones de carácter técnico dentro del expediente y ha pedido a los promotores que justifiquen mejor tanto el emplazamiento propuesto como la imposibilidad de optar por otras ubicaciones.

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Fidalgo apuntó que la ampliación prevista permitiría incorporar pocas sepulturas más en comparación con otras áreas funerarias, ya que en el rito musulmán los enterramientos se realizan en contacto con la tierra y orientados hacia La Meca, lo que limita más la capacidad que en los enterramientos cristianos, donde en muchos casos se recurre a unidades en altura.