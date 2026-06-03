El Liceo Francés de Palma cambia de manos con capital de un inversor emiratí

El Liceo Francés de Palma será gestionado por otra entidad a partir del curso 26/27 a falta de ultimar los últimos detalles jurídicos. Con esta operación, entraría capital árabe dentro de los centros nueve centros en España. La Misión Laica francesa (MLF) ha elegido la oferta de la AFLEC-GEE para hacerse con el control de sus colegios. En una carta enviada a todas las familias de los alumnos admiten que la operación cuenta con el "respaldo" de dos socios: Nasser Ahmed Khalifa Al Suwaidi, destacada personalidad de los Emiratos Árabes Unidos, y Bernard Manuel, presidente de la Fundación Jeannine Manuel, comprometida desde hace años con la comprensión internacional a través de la educación bilingüe.

Intento de comprar individual del centro en Mallorca

La MLF, que es una asociación sin ánimo de lucro que controla más de 100 instalaciones educativas (liceos, colegios, escuelas) en 38 países, lleva tiempo buscando un socio inversor que se haga cargo de sus centros en España y, después de recibir "varias ofertas", ha escogido un comprador. Como informó este Diario, la MLF descartó la venta individual del Liceo Francés de Palma a un inversor mallorquín porque quería vender conjuntamente los nueve centros de su red en España.

Los motivos de la venta conjunta

En la carta, recibida este lunes, aseguran que la opción que más les ha convencido es la conjunta AFLEC (Asociación franco-libanesa para la Educación y la Cultura) con GEE (Grupo de Establecimientos Elite). Según el escrito, los elementos determinantes para tomar esta decisión han sido tres: "el alcance de su compromiso, la identidad del adquirente y la calidad de su proyecto". No especifican cuáles serán los pasos a seguir a unas semanas de que acabe el presente curso.

Una de las razones principales que explican es que el acuerdo incluye los nueve centros de la red en España: "La continuidad con la red Mlfmonde queda garantizada mediante una alianza de diez años que preservará nuestros vínculos tanto en el ámbito pedagógico como en los de la formación y la innovación educativa".

Experiencia educativa

Otro de los motivos por los que han tomado esta decisión es que un "adquirente" es un socio histórico de la MLF. "AFLEC es una asociación francesa sin ánimo de lucro (Ley de 1901), comprometida con la excelencia académica, el bienestar de cada alumno, el plurilingüismo y la apertura internacional. Con el apoyo operativo, jurídico y financiero del GEE, ha desarrollado una red de centros homologados en Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Malta, que escolarizan a más de 7.000 alumnos", subrayan en la carta y continúan explicando que la AFLEC cuenta con el respaldo de dos socios.

Ambición y valores

La tercera razón que esgrimen es la ambición y la alineación con sus valores. "El proyecto presentado encarna una ambición educativa exigente y a la vez cercana al alumnado, plenamente coherente con los valores de la MLF y con las expectativas de las familias", explican y añaden: "Basado en una amplia experiencia sobre el terreno, una visión innovadora y una sólida capacidad de inversión, responde a los retos actuales del plurilingüismo y a la evolución de las escuelas internacionales".

Afirman que, aunque es la oferta que más les convence, estas semanas las dedicarán "a la finalización de la documentación jurídica necesaria para que el próximo curso escolar pueda desarrollarse bajo la gestión de AFLEC-GEE".

Informan también de que a partir de junio se organizarán reuniones web específicas para cada centro, en colaboración con las asociaciones de padres y madres, y abiertas a todas las familias. En ellos, AFLEC "presentará su proyecto y responderá a sus preguntas. Estos primeros encuentros serán seguidos por visitas a cada establecimiento tan pronto como la firma de los documentos jurídicos lo permita", finalizan.