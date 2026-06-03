El inesperado mensaje de la Misión Laica Francesa a las familias de los alumnos: "El acuerdo se tiene que cerrar antes de las elecciones españolas"

El Liceo Francés de Palma dejará de ser gestionado por la Misión Laica Francesa (MLF) y pasará a manos de AFLEC-GEE. ALI (Asociación Lista Independiente), uno de los colectivos que representa a los padres y madres de los alumnos, asistió a una reunión con el director de MLF donde escuchó un mensaje que le sorprendió sobre la venta conjunta de los nueve centros que tienen en este país: "El acuerdo se tiene que cerrar antes de las elecciones españolas". "No sé qué tienen que ver los comicios con esto", reconocen desde ALI.

Carta a las familias

La MLF ha enviado este lunes una carta informando a las familias de los alumnos que la opción que más les ha convencido es la conjunta AFLEC (Asociación franco-libanesa para la Educación y la Cultura) con GEE (Grupo de Establecimientos Elite). Los francolibaneses cuentan con el respaldo de dos socios: S.E. Nasser Ahmed Khalifa Al Suwaidi, destacada personalidad de los Emiratos Árabes Unidos, y Bernard Manuel, presidente de la Fundación Jeannine Manuel, comprometida desde hace años con la comprensión internacional a través de la educación bilingüe.

Poco tiempo de antelación

Desde ALI, creen que llega "tarde" porque este proceso se inició a principios de curso. "Ha llegado unas semanas antes de las vacaciones. Los tiempos no son los adecuados para que las familias decidan si quieran seguir en el colegio. Parece que es un gran cambio", subrayan.

Advierten de que en la carta enviada "no hay detalles de la gobernanza ni de quién tiene poder de decisión. Las tasas del curso del año que viene están seguras. Pero dicen que harán inversiones, ¿y quién las pagará?", preguntan. También añaden que el calendario de reuniones que explican todavía "no está concertado".

Desinformación entre los padres y madres

Entre algunos padres y madres que fueron a recoger a sus hijos este martes las opiniones fueron diversas. Algunos no sabían nada, otros preferían mantenerse expectantes, a algunos les parecía bien y la opinión mayoritaria es que están "desinformados".

Estos padres y madres, que han preferido no dar sus nombres, mantienen posturas diferentes. Uno de los primeros en llegar antes de la salida a las 15:30 horas asegura que lo que más importante para él es que se mantenga el "modelo educativo". Está expectante y no está al "100% tranquilo" porque es imposible estarlo siempre.

Una de las madres más críticas asegura que antes "mandaban más correos electrónicos e informaban más. No quieren mover mucho el árbol".

Otra madre confiesa que le ha pillado por "sorpresa" y con "incertidumbre" y resalta que no sabe lo que pasará para las cuotas del curso 27-28. Otros padres prefieren ser más cautos porque no saben si "será positivo o negativo".

Uno de los padres más optimistas cuenta que para él es mejor de lo que esperaba. "Creo que el cambio cultural se notará menos. Es un socio con experiencia", afirma.