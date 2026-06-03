Otro edificio histórico del centro de Palma se transformará en un hotel

La Comisión de Centro Histórico de Palma abordó ayer la reforma integral de un edificio histórico de la calle Morei que se está rehabilitando para uso turístico. En concreto, se pusieron sobre la mesa una serie de modificaciones "no sustanciales" en otra intervención en un inmueble singular del Casc Antic que abrirá como hotel.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, explicó que se trata de una licencia concedida en junio de 2023 y que lo que se autorizó son pequeños cambios de distribución interior durante el transcurso de las obras. Según precisó, esas variaciones no afectan a ningún elemento principal del edificio.

Asimismo, explicó que la propiedad ha recortado el número de plazas turísticas del futuro establecimiento hotelero, pasando de las 26 previstas inicialmente a dieciocho.

Vecino de Can Oleza

Se da la circunstancia de que este edificio se encuentra junto a Can Oleza, otro gran inmueble señorial del centro de Palma que también está siendo objeto de una reforma integral para abrir como hotel. Son varios los ejemplos de palacios históricos del Casc Antic que en los últimos años se han sometido a profundas transformaciones para orientarlos a la explotación turística.

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Desde Urbanismo insisten en que, en este caso, no se ha tramitado una nueva licencia de actividad desde cero, sino que se trata de una adaptación del proyecto ya autorizado hace dos años. En palabras de Fidalgo, ayer solo se abordaron "pequeñas modificaciones no sustanciales" dentro de una reforma ya en marcha.