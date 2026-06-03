Cort aprueba destinar 363.000 euros al gran concierto de la Patrona en el Parc de la Mar

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado contratar el concierto y las sesiones de música electrónica que se celebrarán con motivo de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad, el próximo 5 de septiembre en el Parc de la Mar, con un presupuesto de 363.000 euros.

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la contratación incluye los servicios artísticos y espectáculos de un concierto de gran formato, así como la contratación de artistas y toda la producción técnica y logística necesaria para el evento.

Música electrónica y más horas de programación

La principal novedad de esta edición será la incorporación de al menos tres DJ o grupos de DJ especializados en música house o electrónica.

Además, el Ayuntamiento ampliará la franja horaria de la celebración, que se desarrollará desde las 19.00 horas del 5 de septiembre hasta las 02.00 horas de la madrugada del 6 de septiembre, ofreciendo una programación musical más extensa que en años anteriores.

Nueva edición de las 'Nits de Bellver'

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado también el convenio de colaboración con la Fundación Orquesta Sinfónica de Balears para la celebración de una nueva edición de las 'Nits de Bellver'.

El ciclo alcanzará este verano su tercera edición y se desarrollará durante los meses de junio y julio, formando parte de la programación cultural estival del Castillo de Bellver.

Según ha señalado Mercedes Celeste, esta iniciativa se consolida como una de las principales propuestas musicales del verano en Palma, con actuaciones en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.