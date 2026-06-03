El Ayuntamiento de Palma vuelve a licitar las playas de Ciutat Jardí y Cala Estancia sin juegos de agua ni quiosco

El Ayuntamiento de Palma volverá a sacar a concurso la explotación de las playas de Ciutat Jardí y Cala Estancia después de que la anterior licitación quedara desierta. La Junta de Gobierno municipal ha aprobado hoy el expediente para la cesión temporal de los derechos de explotación de ambos arenales, los únicos de Palma que no lograron adjudicarse en el concurso convocado hasta 2029. La principal novedad es que las dos playas saldrán ahora a licitación de forma conjunta, integradas en un único lote que tendrá un canon anual de 107.000 euros.

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicado que el Ayuntamiento ha introducido cambios en las condiciones de la concesión tras analizar las causas que provocaron la falta de ofertas en el anterior procedimiento.

Entre las modificaciones destaca la supresión del quiosco y de los juegos de agua previstos inicialmente en la playa de Ciutat Jardí. Según detalló la regidora, los estudios económicos realizados por el Consistorio concluyeron que estos servicios no resultaban rentables.

"Cuando una concesión queda desierta tienes que plantearte qué está pasando, y nos encontramos con el hecho de que el estudio económico de Ciutat Jardí se nos disparó un poco, pues costaba más mantenerlo abierto que lo que generaba", señaló Celeste. Pese a la eliminación de estos equipamientos, la nueva concesión mantendrá otros servicios habituales en la playa, como las hamacas y las sombrillas.

La portavoz municipal ha apuntado además que Ciutat Jardí es un arenal frecuentado principalmente por residentes de la zona, un perfil de usuario que, según los análisis realizados por el Ayuntamiento, no utiliza lo suficiente ni los juegos acuáticos ni el quiosco como para garantizar su viabilidad económica.

Con esta nueva licitación, Cort confía en encontrar operadores interesados en asumir la gestión de ambas playas y garantizar la prestación de los servicios previstos durante los próximos años.