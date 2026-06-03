El Ayuntamiento de Palma convoca 96 plazas municipales: estas son las ofertas disponibles

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la oferta de ocupación pública para 2026, con 96 plazas para reforzar áreas municipales; así como la oferta de promoción interna con 75 plazas.

En el caso de la oferta de empleo público de este año, negociada en mesa sindical, la portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa de la junta de gobierno que de las 96 plazas hay 62 que corresponden a tasa de reposición.

Entre las plazas que se convocan, varias son técnicas, para administración general, economistas, informáticos, arqueólogos, técnicos de laboratorio, ingenieros agrónomos e industriales especialista en obra civil; y también hay 5 trabajadores sociales, 2 educadores sociales y 18 nuevos auxiliares de administración.

Una parte es tasa específica de refuerzo de servicios esenciales con 34 plazas, de los que 20 son bomberos conductores.

La junta de gobierno ha aprobado también la oferta de promoción interna de 75 plazas para fortalecer la progresión profesional del personal municipal y reforzar la estructura administrativa.

Del total, 41 son para administrativos y además hay plazas de personal de oficios y servicios como 2 de capataz y 2 de sargento de bomberos, 7 plazas de oficial de Policía Local, 12 subinspectores, 3 policías y 1 de mayor de policía.

Palma Activa

Además la junta de gobierno ha aprobado el inicio de los expedientes de contratación de dos programas formativos de Palma Activa: uno de enseñanza de ingles y alemán, y otro de conocimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación.

De alemán serán 412 horas formativas, de los niveles A1 y A2, con un presupuesto de 27.734 euros; y de inglés, 515 horas de A2 y B2, por 31.905 euros. Serán con clases presenciales y grupos de menos de 15 alumnos, que deben tener edad laboral y ser residentes en Palma.

La formación TIC es de 12 meses de duración, desde el próximo septiembre, con 1.388 horas en 4 bloques: informática básica (682 horas y 26.400 euros; marketing digital y comercio electrónico (500 horas por 22.500 euros); ciberseguridad (150 horas y 6.750 euros); y nuevas tendencias tecnológicas (150 horas y 6.750 euros).

Esta formación se podrá hacer presencial, semipresencial y online.

Banco de Alimentos

La junta de gobierno ha dado luz verde a la renovación del convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Mallorca, por el que Cort concede una subvención de 100.000 euros a la entidad par el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de alimentos de primera necesidad para personas vulnerables, para cubrir los gastos de 2025 y 2026.

Celeste ha recordado que el Banco de Alimentos de Mallorca opera desde 2002 y recoge alimentos con una red de unas 200 entidades para apoyar a personas vulnerables.

IBI cultural

La junta de gobierno ha aprobado además elevar al próximo pleno una modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el llamado IBI cultural.

Celeste ha recordado que Cort ya había modificado el IBI para bonificarlo a los establecimientos que se dedican a cultura y espectáculos, pero aquel cambio estableció como condición que no podían beneficiarse si habían percibido alguna subvención municipal en el mismo ejercicio.

"Ahora suprimimos esa restricción", ha explicado Celeste, y podrán simultanear obtener cualquier subvención con la bonificación del IBI cultural.

La junta de gobierno se han aprobado los precios públicos de dos obras sobre exposiciones del Casal Solleric, una de ellas sobre el artista 'Tomeu Ventanyol, retrospectiva', y la otra sobre 'Peter Halley en España', de una colectiva de 2024.