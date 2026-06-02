La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
Desde el 1 de junio no está operativa como título de transporte en la EMT y a lo largo de este mes también perderá su utilidad para reciclar
La Tarjeta Ciudadana perdió ayer la principal función que tenía para miles de palmesanos desde hace dos décadas, cuando se introdujo como título de transporte en el bus. Ha sido reemplazada por la nueva Tarjeta Única, que también permite viajar en metro, tren y autobuses del TIB. Y desde este mes de junio tampoco estará operativa para abrir el contenedor marrón porque el actual sistema vulnera la protección de datos. Entonces, ¿para qué sigue sirviendo una tarjeta que ha llegado a tener un gran protagonismo en el día a día de los residentes?
Todavía conserva dos utilidades. Por un lado, seguirá funcionando como identificador para obtener el certificado de residente por Internet y validar el descuento de residente en los billetes de avión y barco. Por otro, continúa operativa para pagar los abonos de las instalaciones deportivas del Institut Municipal de l'Esport (IME).
De este modo, la Tarjeta Ciudadana quedará relegada a un papel secundario. La Tarjeta Única la ha desplazado de su principal funcionalidad como tarjeta monedero para el bus de la EMT. Y este mismo mes también dejará de abrir el contenedor marrón de residuos orgánicos. Emaya ha tenido que cambiar el sistema después de que un contundente informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le responsabilice de vulnerar la protección de datos personales con el actual método.
De este modo, la empresa pública ha puesto en marcha una nueva Tarjeta Llave gratuita, un dispositivo que será obligatorio para seguir accediendo a estos depósitos cuando el modelo actual deje de funcionar en las próximas semanas.
Descuento en los billetes
En todo caso, el Ayuntamiento recomienda no deshacerse de las tarjetas ciudadanas. Sigue siendo necesaria para obtener el certificado de residente para tener descuento en los viajes interislas y a la península. Aunque con frecuencia la bonificación del 75% queda automáticamente validada en el momento de la compra del billete, no es raro que el personal de la aerolínea reclame este documento en el aeropuerto antes de viajar.
Por otro lado, sigue activa como método de pago para utilizar las instalaciones deportivas municipales, aunque en este caso existe otra tarjeta específica que expide el propio IME.
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