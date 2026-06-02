Palma reúne por primera vez a los expertos mundiales en modelización oceánica para estudiar el futuro de los mares

Palma se ha convertido esta semana en el centro internacional de la investigación oceánica. La ciudad acoge por primera vez en España la 16ª edición del 'International Workshop on Modeling the Ocean' (IWMO 2026), considerado uno de los encuentros de referencia para la comunidad científica dedicada a la modelización de los océanos.

El evento, organizado con el apoyo del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, se celebrará del 2 al 5 de junio en el Port Center de la Autoridad Portuaria de Baleares y reúne a 61 investigadores procedentes de 14 países. La edición anterior tuvo lugar en Stanford, California.

Durante cuatro jornadas, científicos especializados en oceanografía, clima y observación marina compartirán los últimos avances en la simulación y predicción de los procesos que tienen lugar en los océanos. El objetivo es mejorar el conocimiento sobre fenómenos como las corrientes marinas, el oleaje, el transporte de sedimentos o la interacción entre océano y atmósfera.

La inauguración del encuentro cuenta con la participación del director del IMEDEA, Alejandro Orfila; el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz; y el vicerrector de Política Científica e Investigación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Víctor Homar.

Un reconocimiento a la investigación que se realiza en Baleares

Para Alejandro Orfila, la celebración del IWMO en Palma supone también “un reconocimiento al trabajo científico desarrollado en las Islas Baleares”. El investigador también ha destacado “el carácter internacional del encuentro”, con participantes llegados de países como Australia, Estados Unidos, China o Taiwán.

El programa científico está dividido en cuatro grandes bloques temáticos. Entre ellos, destacan el estudio de la dinámica oceánica a diferentes escalas, la modelización conjunta de océano, atmósfera y hielo marino, el análisis de eventos extremos y las aplicaciones de alta resolución para la gestión costera y la prevención de riesgos.

Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada inaugural fue la importancia de los océanos en la regulación del clima terrestre. Según ha explicado Orfila, aunque los modelos oceánicos y meteorológicos comparten bases similares, la predicción en el mar resulta más compleja debido a la escasez de datos observacionales. De hecho, el director afirma que "el océano es el sistema que regula gran parte del clima del planeta”.

Las rissagas, uno de los fenómenos que más preocupan a los investigadores

La modelización oceánica también tiene aplicaciones directas en el entorno balear. Orfila puso como ejemplo “las rissagas”, un fenómeno característico de Menorca que provoca bruscas oscilaciones del nivel del mar y puede causar importantes daños en puertos “como el de Ciutadella”. Según ha explicado, los modelos actuales permiten “simular este tipo de ondas largas y mejorar la capacidad de predicción ante posibles episodios de inundación”.

Premios e invitados al evento

Además de las sesiones científicas, el IWMO 2026 acoge el concurso de los Premios al Joven Científico Destacado, destinados a reconocer el trabajo de investigadores emergentes. Los estudios presentados durante el encuentro podrán optar también a formar parte de una edición especial de la revista científica ‘Ocean Dynamics’.

Entre los ponentes invitados, destacan el oceanógrafo estadounidense Baylor Fox-Kemper, uno de los autores principales del último informe del IPCC; el investigador Emilio Hernández-García, referente en transporte oceánico y variabilidad climática; y la científica alemana Joanna Staneva, especialista en riesgos costeros del océano.