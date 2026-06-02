Palma autoriza la construcción de 87 alquileres de precio limitado en Camp Redó

La Gerencia de Urbanismo de Palma ha concedido este martes la licencia para construir 87 viviendas de alquiler a precio limitado en Camp Redó, en la calle Bisbe Arnau Albertí, una de las primeras promociones incluidas en el plan de choque municipal de vivienda. El teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha presentado la autorización como "un nuevo paso" dentro de la primera fase del plan municipal, que prevé 166 viviendas y cuyo arranque de obras está previsto este verano.

El regidor ha avanzado además que "próximamente" se concederá también la licencia para la promoción pendiente en Son Ferragut, en la calle Isabel Villena, 6, con la que se completará esta primera tanda de pisos.

La promoción de Camp Redó se levantará sobre una parcela de cerca de 18.000 metros cuadrados y tendrá una edificabilidad aproximada de 5.970 metros cuadrados. Las dos parcelas de esta primera fase fueron adjudicadas mediante el derecho de superficie a la empresa Locare Arpo 2D, que asumirá tanto la promoción como la gestión de los inmuebles.

Los futuros pisos tendrán entre uno y tres dormitorios, con superficies útiles de entre 45 y 70 metros cuadrados. Las rentas, según el Ayuntamiento, estarán sujetas a los límites fijados por la normativa autonómica de vivienda. Cort subraya además que, para reforzar la transparencia, firmó una adenda con la adjudicataria que impide repercutir a los inquilinos el IBI, que deberá asumir íntegramente la empresa. También obliga a detallar por escrito en cada contrato los gastos de mantenimiento y servicios comunes, con importe cerrado desde la firma.

El acceso a estas viviendas estará condicionado a requisitos de empadronamiento: los solicitantes deberán acreditar al menos cinco años en Palma, o siete años si proceden de otros municipios de Baleares. Además, el Ayuntamiento ha incorporado criterios sociales en el reparto de la promoción: un mínimo del 30% se reservará para jóvenes de hasta 35 años, un 10% para mayores de 65 y otro 10% para familias monoparentales.

Nueve mil nuevas viviendas

Asimismo, Fidalgo ha recordado que el Ayuntamiento de Palma trabaja en una segunda etapa del plan de choque con otras 807 viviendas de alquiler a precio limitado en siete solares dotacionales, junto a equipamientos asistenciales. También ha señalado que Palma cuenta ya con ocho Proyectos Residenciales Estratégicos proyectados o en tramitación, que, según sus cálculos, supondrán alrededor de 9.000 nuevas viviendas, más de la mitad con algún grado de protección.

El regidor ha vinculado este impulso a las medidas de agilización administrativa que, según el equipo de gobierno, están acortando plazos en Urbanismo. Entre ellas ha citado la eliminación de la cita previa, acuerdos con Recursos Hídricos, el visor urbanístico, el futuro Observatorio de la Vivienda y la implantación de las Entidades de Colaboración Urbanística, con las que el Ayuntamiento asegura que el tiempo medio de concesión de licencias puede bajar a entre uno y tres meses.