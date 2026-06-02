Óscar Fidalgo se ofrece a mediar para salvar del derribo la villa singular de la Vileta

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, se ha ofrecido a mediar con la propiedad de la villa singular de La Vileta para intentar encontrar una salida alternativa que evite su demolición. En todo caso, ha dejado claro que la licencia de derribo ya está concedida y no puede echarse atrás porque la solicitud cumple todos los requisitos legales.

La posición de Fidalgo llega pocos días después de que ARCA pidiera al Ayuntamiento y al Consell que actuaran para frenar la desaparición de esta casa con torre, a la que atribuye valor histórico y ambiental dentro de la identidad del barrio. La entidad patrimonialista alertó de que perder este inmueble, en la calle Costa de Saragossa, supondría "perder, todavía más, la identidad del barrio" y volvió a cargar contra un catálogo de elementos protegidos que considera "incompleto y lleno de agujeros".

Fidalgo se ha ofrecido a mediar con la propiedad para buscar una alternativa. / ARCA

Fidalgo sostiene que esta vivienda "nunca ha sido objeto de ninguna catalogación" en ninguna de las revisiones del catálogo, incluida la última de abril de 2023, y que "nunca nadie ha sugerido que este inmueble requiriera algún grado de protección". Según ha explicado, cuando un profesional independiente presenta una solicitud de demolición con toda la documentación en regla, el Ayuntamiento no dispone de instrumentos legales para denegarla.

Aun así, el edil asegura que, junto a la jefa del departamento de Obras, intentará abrir una vía de diálogo con los propietarios. "Me he prestado para mediar en la medida de mis posibilidades para ver si estarían dispuestos a conservar el inmueble", ha señalado. Pero acto seguido ha subrayado sus límites: "Ni siquiera tienen por qué atender nuestras reclamaciones porque tienen todo el derecho legal a hacer lo que la licencia les concede".

Catálogo de inmuebles protegidos

El origen de este y otros conflictos relacionados con edificiones con un valor patrimonial amenazados está en el catálogo de inmuebles protegidos, que no se puede actualizar tras decaer el Plan de Ordenación Detallado al inicio de la legislatura. Ese vacío ha dejado al Ayuntamiento sin una herramienta actualizada para blindar inmuebles valiosos que hoy quedan fuera de protección.

Fidalgo defiende que esa situación no responde a un "capricho ideológico" del actual equipo de gobierno, sino a las "infinitas deficiencias" del catálogo heredado. Según su versión, el documento estaba tan plagado de errores que resulta imposible recuperarlo en bloque. "Los técnicos se negarían en rotundo a certificar un trabajo que no han hecho ellos", ha afirmado, recordando además que el contrato se encargó en su día a una empresa de Jerez y que el actual gobierno lo impugnó.