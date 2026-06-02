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Més per Palma acusa al alcalde de "degradar y perseguir" a los ocupantes de la antigua cárcel "hasta que desaparezcan del mapa"

El regidor Miquel Àngel Contreras señala que con el desalojo judicial del recinto Jaime Martínez busca "maquillar Palma para el turismo"

Dispositivo policial en la antigua cárcel de Palma el pasado enero.

Dispositivo policial en la antigua cárcel de Palma el pasado enero. / B. Ramon

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Més per Palma ha reaccionado con dureza a la comparecencia del alcalde Jaime Martínez sobre el desalojo de la antigua cárcel y ha acusado a Jaime Martínez de utilizar la vía judicial para seguir "persiguiendo, atacando y menospreciando" a personas que ya se encontraban en una situación límite.

La formación sostiene que el alcalde no busca mejorar las condiciones de vida de quienes residían en el antiguo recinto penitenciario, sino apartarlos de la ciudad. "No aspira a mejorar su vida. No quiere poner medios, recursos ni esfuerzos para dignificar las condiciones de las personas que viven en la antigua prisión. Lo que quiere es que se vayan de Palma", denuncia Més.

A juicio del partido, el equipo de gobierno ha gestionado este episodio desde una lógica de expulsión y ocultación del problema social. "Expulsarlas, degradarlas y perseguirlas hasta que desaparezcan del mapa", resume la formación sobre lo que considera la estrategia real del alcalde.

"Esconde los problemas debajo de la alfombra"

Més enmarca además este desalojo dentro de un modelo de ciudad que, según denuncia, prioriza la imagen turística por encima de la protección de los colectivos más vulnerables. En ese sentido, compara esta actuación con otras políticas urbanas impulsadas por el gobierno municipal. "Con políticas como esta, el alcalde no resuelve los problemas: los traslada. Los esconde debajo de la alfombra para que no ensucien la postal de una Palma convertida en destino turístico masificado", sostiene.

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La formación concluye reprochando al alcalde que dedique más esfuerzo a "maquillar Palma para el turismo" que a atender a quienes se encuentran en peor situación. "Ojalá pusiera el mismo interés en proteger a los más vulnerables que el que dedica, día tras día, a maquillar Palma para el turismo", remata Més.

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