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Un juzgado autoriza el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma

Este jueves se convocará una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

Un juez autoriza el desalojo de la antigua cárcel de Palma.

Un juez autoriza el desalojo de la antigua cárcel de Palma. / B. Ramon

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EP

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión de la ciudad que, previsiblemente, se ejecutará este mes de junio.

Así lo ha informado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa este martes para dar cuenta del auto judicial dictado el pasado viernes, después que el Ayuntamiento solicitara este desalojo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

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A partir de esta resolución, este jueves se convocará una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar, coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

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