Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Ahogado HombreLimitación Vehículos VOXEscenarios Mallorca LiveAlquileres Precio Limitado PalmaEmpieza Selectividad
instagramlinkedin

Cort elimina las pintadas antifascistas aparecidas en el monumento de sa Feixina

Operarios de Emaya limpian los grafitis aparecidos poco después de que allí se celebrara una concentración del grupo Núcleo Nacional

Labores de limpieza este martes en el monumento de sa FEeixina.

Labores de limpieza este martes en el monumento de sa FEeixina. / Cort

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha eliminado este martes las pintadas que aparecieron este fin de semana en el monumento de sa Feixina, una actuación ejecutada por Emaya para devolver el conjunto a su estado habitual. Las inscripciones habían aparecido pocas horas después de la concentración antifascista convocada contra el acto ultra de Núcleo Nacional. Sobre el monolito podía leerse el lema "Racismo nunca más, fascismo ni ahora ni nunca", junto a un símbolo anarquista, mientras que el estanque amaneció completamente teñido de rojo.

Nada más conocerse los hechos, Cort los condenó "con la máxima firmeza" y los calificó de "acciones vandálicas" que "no se pueden aceptar bajo ningún concepto ni justificación". El Ayuntamiento ya avanzó entonces que actuaría para devolver al monumento y a su entorno "su aspecto original" en el menor plazo posible, un compromiso que ahora ha ejecutado con la limpieza de las pintadas.

Noticias relacionadas y más

Las pintadas aparecieron tras la concentración de Núcleo Nacional.

Las pintadas aparecieron tras la concentración de Núcleo Nacional. / Cort

El monumento de sa Feixina fue erigido por el franquismo en los años 40 para homenajear a los caídos del crucero 'Baleares' está desde hace años en el centro de la polémica. El Ayuntamiento lo mantiene catalogado, mientras que en paralelo existe una orden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para retirarlo de la vía pública.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sa Feixina
  • Palma
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
  2. Denuncian por la vía penal a un técnico del Ayuntamiento de Palma por ruidos en el 'beach club' del Dino Golf
  3. La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma
  4. Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto
  5. La Tarjeta Única de transporte sustituye desde este lunes a la Ciudadana: así puedes recuperar tu saldo
  6. Al antiguo ‘barrio chino’ de Palma le falta el remate final: «Hace 20 años ni me lo plantearía, ahora sí viviría aquí»
  7. El Club de Mar de Palma abre Cantina Grill, prepara el estreno de los restaurantes Saltao de Mar y Lounge Club de Mar e instala un supermercado Carrefour City en su zona comercial
  8. El bar Flexas cancela su popular fiesta de verano tras 21 ediciones

Cort elimina las pintadas antifascistas aparecidas en el monumento de sa Feixina

Cort elimina las pintadas antifascistas aparecidas en el monumento de sa Feixina

Óscar Fidalgo se ofrece a mediar para salvar del derribo la villa singular de la Vileta

Óscar Fidalgo se ofrece a mediar para salvar del derribo la villa singular de la Vileta

Més per Palma acusa al alcalde de "degradar y perseguir" a los ocupantes de la antigua cárcel "hasta que desaparezcan del mapa"

Més per Palma acusa al alcalde de "degradar y perseguir" a los ocupantes de la antigua cárcel "hasta que desaparezcan del mapa"

Palma autoriza la construcción de 87 alquileres de precio limitado en Camp Redó

Palma autoriza la construcción de 87 alquileres de precio limitado en Camp Redó

Autorización judicial exprés para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma

Autorización judicial exprés para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma

La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?

La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

Denuncian que cinco piscinas de Palma tienen averiada la climatización desde hace meses

Tracking Pixel Contents