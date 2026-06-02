Cort elimina las pintadas antifascistas aparecidas en el monumento de sa Feixina
Operarios de Emaya limpian los grafitis aparecidos poco después de que allí se celebrara una concentración del grupo Núcleo Nacional
El Ayuntamiento de Palma ha eliminado este martes las pintadas que aparecieron este fin de semana en el monumento de sa Feixina, una actuación ejecutada por Emaya para devolver el conjunto a su estado habitual. Las inscripciones habían aparecido pocas horas después de la concentración antifascista convocada contra el acto ultra de Núcleo Nacional. Sobre el monolito podía leerse el lema "Racismo nunca más, fascismo ni ahora ni nunca", junto a un símbolo anarquista, mientras que el estanque amaneció completamente teñido de rojo.
Nada más conocerse los hechos, Cort los condenó "con la máxima firmeza" y los calificó de "acciones vandálicas" que "no se pueden aceptar bajo ningún concepto ni justificación". El Ayuntamiento ya avanzó entonces que actuaría para devolver al monumento y a su entorno "su aspecto original" en el menor plazo posible, un compromiso que ahora ha ejecutado con la limpieza de las pintadas.
El monumento de sa Feixina fue erigido por el franquismo en los años 40 para homenajear a los caídos del crucero 'Baleares' está desde hace años en el centro de la polémica. El Ayuntamiento lo mantiene catalogado, mientras que en paralelo existe una orden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para retirarlo de la vía pública.
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