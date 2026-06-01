Son Dameto ultima el estreno de la nueva iglesia parroquial de Sant Pau: "Esperamos el día para inaugurarla con toda solemnidad", afirma el Obispo de Mallorca
La primera iglesia del siglo XXI en Palma es fruto del esfuerzo conjunto de los vecinos de Son Dameto, muy unidos a su parroquia, el sacerdote Llorenç Fernandez y el Obispado. Y espera abrir sus puertas durante este verano
La campana y la cruz están todavía por llegar, pero la nueva iglesia parroquial de Sant Pau de la barriada de Son Dameto, que abrirá sus puertas este verano en una fecha todavía por determinar, está prácticamente acabada.
Representa la ilusión y los esfuerzos de todo un barrio, de la asociación de vecinos y del sacerdote Llorenç Fernández, que este miércoles abrió las puertas del templo al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, para que pudiera realizar una visita acompañado por los técnicos y descubrir todas las novedades.
"Me ha causado una impresión muy favorable", reconoció el obispo tras realizar el recorrido. "En primer lugar por la manera en la que se ideó el proyecto y también por la rápida ejecución de la obra, pues a estas alturas solo quedan unos detalles", apreció.
"Destacaría el ambiente acogedor que se ha logrado en los interiores de templo, así como su ubicación", subrayó. "También todo el trabajo que ha realizado la parroquia con la asociación de vecinos para que sea un espacio que la barriada también pueda utilizar para sus actividades. Demuestra aquello que el Papa Francisco llamaba la ‘iglesia en salida’, la iglesia que quiere acoger a todos. Esta idea queda patente también en la entrada, que no es una simple puerta, sino un acceso grandioso para acoger a muchos fieles. Creo que todo ha sido muy positivo. Y esperamos el día para poder inaugurarla con toda solemnidad", aseguró Taltavull.
El nuevo templo, el primero que Palma levanta en el siglo XXI, se ubica en la zona más elevada de de Son Dameto, sobre el parque, con la entrada en la calle Josep Socías i Gradolí.
El edificio es de planta cuadrangular y color blanco, con una gran puerta corredera, de exterior metálico e interior cubierto de madera, que abre todo el ancho del templo al exterior. En el acceso se ha instalado una gran pérgola de la misma la altura del edificio, que se convertirá con el tiempo en una cubierta verde por la que treparán enredaderas y que en días de verano permitirá que las ceremonias religiosas añadan a los 300 metros cuadrados interiores otros cien metros cuadrados exteriores donde podrán ubicarse los fieles.
El espacio del templo, con capacidad para 200 fieles, dibuja una planta de cruz latina, con capillas en los laterales. Y deja en los espacios laterales que la iglesia no ocupa de la planta cuadrangular, dependencias para la asociación de vecinos, la sacristía y la vivienda del sacerdote.
El altar se sitúa en el centro, con una entrada de luz cenital en el ábside y un revestimiento de azulejos de color amarillo. En los laterales del templo la luz entra también de arriba a abajo por ventanales elevados.
La asociación de vecinos explica que el nuevo templo es en realidad un complejo sociorreligioso porque además de los espacios para el culto añade otros para que los vecinos puedan realizar actividades. Además en el sótano se han habilitado 25 aparcamientos para usos propios y para alquilar, de modo que la parroquia pueda encontrar una fuente de financiación.
Para levantar el templo las viejas instalaciones de la parròquia serán cedidas, en virtud del contrato sellado entre el Obispado de Mallorca y la constructora Pavimentos y Obras Carreras, a dicha promotora para que habilite varias viviendas. El solar anexo al viejo templo también será enajenado para levantar un nuevo edificio residencial.
La antigua parroquia de Sant Pau, en el número 17 de la calle Martí Boneo, celebró en 2023 su 50 aniversario. Y el espiritu que mueve el cambio al nuevo templo, según defienden los vecinos, es el mismo de la larga y fecunda colaboración con la comunidad parroquial que ha dado frutos como la reivindicaciones que hicieron posible la zona verde, el rastrillo solidario, las clases de castellano para emigrantes o las fiestas de verano y de invierno.
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