Més señala el clima laboral "deteriorado" de Cort con conflictos que se "acumulan" por "decisiones unilaterales"

Més per Palma ha advertido de un clima laboral "deteriorado" en el Ayuntamiento de Palma, ya que han apuntado que, desde el inicio de la legislatura, los conflictos y protestas sindicales se "acumulan" por las "decisiones unilaterales" que "afectan a la calidad de los servicios públicos".

De esta manera ha reprochado la formación ecosoberanista la "incapacidad" de la corporación local para llegar a acuerdos con los trabajadores municipales, según ha indicado Més per Palma en un comunicado.

"Cuando los conflictos se multiplican en todas las áreas, el problema no son los trabajadores. El problema es un gobierno que no sabe negociar ni llegar a acuerdos", ha afirmado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

Por eso, han reclamado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que abandone la política de la "confrontación", que "escuche a los trabajadores públicos" y que "recupere la negociación como herramienta de gobierno".

"Gobernar es construir acuerdos. El PP ha convertido la negociación en una sucesión de promesas incumplidas, de anuncios vacíos y de conflictos permanentes. Palma necesita soluciones, no excusas", ha asegurado Truyol.

En ese sentido, han remarcado que la presente legislatura ha estado marcada por una "cadena ininterrumpida de conflictos y de controversias" con los trabajadores y los servicios municipales.

Así, han citado el conflicto "permanente" con la Policía Local por el Plan de Ordenación, las retribuciones y las condiciones laborales, las reivindicaciones de las trabajadoras de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC), por la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y las dificultades para atender adecuadamente a los palmesanos.

También las protestas de las trabajadoras de las 'escoletes' municipales para reclamar mejores condiciones laborales y más recursos para garantizar un servicio educativo de calidad.

Por otro lado, han aludido al "malestar" de los trabajadores del Patronato Municipal de la Vivienda a causa del proceso de integración de este organismo en el Ayuntamiento, que "generó preocupación" entre la plantilla y "conflictos con la dirección política".

En cuanto a los conflictos laborales dentro de Emaya, han advertido de "prácticas clientelistas" que "pretenden favorecer trabajadores afines a los partidos políticos de derechas con acuerdos extrajudiciales opacos o con denuncias sindicales recurrentes sobre la falta de personal y de recursos".

Igualmente, han reseñado los problemas y las tensiones laborales vinculados con los socorristas, agravados por "la falta de planificación y las dificultades de garantizar la cobertura del servicio en otra temporada de masificación turística".

Otro elemento son las "reiteradas denuncias sindicales" sobre la "falta de negociación efectiva" en materia de recursos humanos, de promoción interna y de cobertura de plazas municipales.

"Menos testosterona"

"Se trata de la Policía Local, las 'escoletes', la vivienda, los socorristas, las OAC y Emaya. No es una suma de casualidades. Es la consecuencia de una manera de gobernar basada en la imposición y la improvisación. El Ayuntamiento necesita una negociación más calmada, no más testosterona", ha planteado Truyol.

Para Més per Palma, la conflictividad laboral es la prueba "más clara" del "fracaso" del modelo de gestión del PP, puesto que han recriminado a Martínez llegara prometiendo "gestión y estabilidad" pero el resultado haya sido "un ayuntamiento más tensionado, trabajadores maltratados y servicios públicos sometidos a una conflictividad permanente", por este motivo ha reivindicado que se necesita "bomberos, no pirómanos".

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"El PP tiene un objetivo, que pasa por desmantelar los servicios públicos y privatizarlos y esto empieza por crear un mal clima laboral y por cuestionar la calidad de los servicios públicos. Més no lo permitirá", ha concluido Truyol.