Flipau amb Pere Garau denuncia que Cort sella alcorques de árboles talados sin reponerlos

La plataforma Flipau amb Pere Garau y la asociación Pere Garau Saludable han denunciado que el Ayuntamiento de Palma está pavimentando alcorques de árboles talados sin reponerlos, una práctica que, a su juicio, agrava la pérdida de sombra y de patrimonio verde en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad.

Las entidades aseguran que el último caso se ha producido en la calle Torcuato Luca de Tena, donde Cort ha sellado los huecos de varios árboles retirados sin sustituirlos por nuevos ejemplares. Según explican, esta actuación se suma al cierre de otros alcorques en los últimos meses en Torcuato Luca de Tena, Faust Morell y Reis Catòlics.

La denuncia se enmarca en la campaña "Necessitam més ombra", con la que ambas organizaciones llevan meses inventariando y defendiendo el arbolado urbano del barrio. En ese seguimiento, afirman haber detectado una "involución" de posiciones arbóreas de gran porte sin reposición en distintas calles de Pere Garau.

Uno de los alcorques sellados. / Flipau amb Pere Garau

Para las entidades vecinales, la desaparición de árboles no es una cuestión menor ni estética. Recuerdan que los árboles urbanos no son un simple adorno, sino una pieza esencial del ecosistema y del paisaje del barrio, imprescindible para combatir las altas temperaturas, mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y hacer más habitables las calles. "Los barrios densamente poblados como Pere Garau necesitan más sombra y espacios verdes, no menos", resumen.

Además del sellado de alcorques, la plataforma también alerta de podas realizadas a finales de mayo y principios de junio en árboles de las calles Capità Vila y Uetam, en un momento especialmente sensible por el calor y por coincidir con la época de nidificación de especies urbanas como tórtolas y mirlos.

La última opción

Pere Garau Saludable y Flipau amb Pere Garau reclaman al Ayuntamiento de Palma medidas compensatorias urgentes y una gestión del arbolado "transparente y participativa". Entre sus peticiones figuran la reposición inmediata de los árboles retirados, un calendario público de mantenimiento y poda, la reurbanización de calles que no tengan alcorques de al menos un metro cuadrado, la ampliación de zonas verdes y la participación vecinal en las decisiones que afectan al espacio público.

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Las entidades insisten en que la tala de un árbol de gran porte debe ser siempre la última opción y avisan de que la pérdida continuada de sombra en Pere Garau empeora el efecto de isla de calor en un barrio que ya parte con déficit de verde urbano.