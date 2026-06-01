Denuncian que cinco piscinas de Palma tienen averiada la climatización desde hace meses

Som Sindicalistas ha presentado una reclamación formal en el Ayuntamiento de Palma ante la persistencia de graves deficiencias en los sistemas de climatización de cinco piscinas municipales, que llevan averiados hasta 2 años en uno de los casos, una situación que afecta a las condiciones de trabajo. La reclamación formal presentada por el sindicato ante el IME exige la reparación inmediata de los sistemas de climatización averiados y la subsanación de todas las deficiencias que impiden mantener una temperatura adecuada en las distintas dependencias municipales afectadas.

Las averías de la climatización "afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal de recepción, monitores, personal de limpieza y personal de mantenimiento, todos ellos integrados en servicios privatizados", denuncia Som Sindicalistas en un comunicado.

Las instalaciones afectadas son las piscinas Marga Crespí–Son Ferriol, Rudy Fernández–Génova, Son Roca y Toni Servera–Arenal, que acumulan averías en los sistemas de aire acondicionado desde hace meses y, en algunos casos (en el Toni Servera), desde hace más de dos años, sin que se haya ejecutado una solución definitiva.

A ello se suman deficiencias estructurales como puertas de acceso deterioradas o que no cierran correctamente, lo que agrava de forma significativa la pérdida de control térmico en los puestos de trabajo.

Estas deficiencias no se limitan a las zonas de recepción, sino que se extienden a otros espacios de las instalaciones, incluyendo vestuarios, con lo que también afectan a los usuarios; y a las zonas donde desarrollan su actividad monitores, personal de limpieza y personal de mantenimiento, lo que evidencia un deterioro generalizado de las condiciones ambientales en los centros.

Esta situación supone un incumplimiento prolongado de las condiciones mínimas de confort térmico exigibles en entornos laborales y de uso público, especialmente en periodos de altas temperaturas, y evidencia una falta de mantenimiento continuado por parte de la administración responsable.

Exigen una reparación inmediata

El personal afectado pertenece a empresas adjudicatarias de servicios privatizados, "circunstancia que no exime en ningún caso al IME de su obligación de garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y adecuadas en todas sus instalaciones municipales", denuncia la organización sindical.

Exigen la reparación inmediata de los sistemas de climatización y reclaman información detallada sobre las actuaciones previstas, sus plazos de ejecución y la adopción urgente de medidas provisionales eficaces mientras persistan las incidencias.

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El sindicado denuncia que el IME haya "normalizado" estas averías y advierte de que, si no se adoptan medidas inmediatas, impulsará "las actuaciones sindicales, administrativas y públicas necesarias hasta la resolución efectiva del problema"